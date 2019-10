Ator foi visto a sair embriagado de uma festa de Halloween. "Foi um deslize" assumiu dizendo que quer continuar sóbrio.

Ben Affleck celebrou um ano longe do álcool mas dias depois embebeda-se

Ator foi visto a sair embriagado de uma festa de Halloween. "Foi um deslize" assumiu dizendo que quer continuar sóbrio.

No passado fim de semana, Ben Affleck foi filmado visivelmente embriagado a sair de uma festa de Halloween, em Los Angeles.

O site TMZ captou as imagens do ator de 47 anos com uma máscara branca de caveira e alguma dificuldade em manter-se em pé, encostando-se a um carro para não cair.

O incidente marcou mais um revés na batalha que o ator tem vindo a travar há anos contra o alcoolismo.

No dia seguinte, domingo, Ben foi procurar ajuda a casa da ex-mulher, Jennifer Garner, e acabou por admitir aos jornalistas que o seguiam que tinha tido uma recaída.

"Acontece, foi um deslize, mas não vou deixar que isso me desvie do caminho", disse o ator, segundo o Los Angeles Times.

Horas antes da festa, Affleck publicou um texto nas redes sociais sobre uma doação à organização Midnight Mission, que ajuda pessoas sem casa ou recursos, enquanto estas lutam contra o vício.

"HA, apanharam-me. Estou a namorar. Mas vamos ser sérios por um momento e falar sobre algo o que é realmente importante. Estou em recuperação há mais de um ano, e desta recuperação faz também parte ajudar os outros. A @themidnightmission é uma organização incrível que ajuda pessoas necessitadas, dando-lhes casa, treino, desenvolvimento e recuperação. Vou fazer uma doação hoje, porque existem pessoas que lutam diariamente contra a adição, que não têm recursos e precisam de ajuda. Quem mais está comigo?"

Batalha contra o alcoolismo

Há anos que o ator luta contra o vício do álcool. A primeira vez que procurou ajudou foi em 2001 e a segunda, em 2017, altura em que publicou no Facebook uma declaração afirmando que tinha ultrapassado, por enquanto, a questão.

"Terminei o tratamento da dependência de álcool; algo com que lidei no passado e que continuarei a enfrentar. Quero viver a vida ao máximo e ser o melhor pai possível. Quero que meus filhos saibam que não há vergonha em conseguir ajuda quando você precisa dela, e que sejam uma fonte de força para qualquer pessoa que precise de ajuda, mas que tenha medo de dar o primeiro passo".

No entanto, em agosto de 2018, o ator foi levado pela ex-mulher, Jennifer, para uma clínica de reabilitação exclusiva em Malibu, Califórnia.

Um mês depois, o ator deixou o centro e escreveu uma carta emocional: "Combater qualquer vício é uma luta muito difícil e para toda a vida. Por causa disso, nunca estás dentro ou fora do tratamento. É um compromisso a tempo inteiro. Estou a lutar por mim e pela minha família."







