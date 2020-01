O filme estreia no verão mas já foi divulgado um teaser da produção portuguesa.

“Bem Bom”. História das Doce vai ser contada em filme

Os filmes sobre os músicos portugueses parecem estar mais na moda do que nunca. Depois do sucesso de bilheteira de "Variações", vem aí mais uma produção sobre a 'girlsband' mais famosa dos 1980, as Doce.

Na sinopse divulgada à imprensa pela Meo, pode ler-se: "1979. Quatro jovens são contratadas para formar uma 'girls band'. Elas sabem cantar, brilham a dançar e escandalizam o país... Elas tornam-se um fenómeno de popularidade. Elas são as Doce".

A realização está a cargo de Patrícia Sequeira, que acabou de lançar nos cinemas "Snu", sobre Snu Abecassis.

A estreia está marcada para o ano em que se completam 40 anos de "OK KO", o primeiro álbum do grupo que contava originalmente com as vozes de Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo.

O grupo marcou a década com sucessos intemporais como 'Amanhã de Manhã', 'Ali-Bábá', 'Quente, Quente, Quente' e 'Bem Bom', o tema com o qual venceram o Festival da Canção, em 1982. Separam-se em 1986.

Ainda não foram avançados os nomes das atrizes que vão vestir o papel das cantoras.

Veja o teaser aqui:





Ana Patrícia Cardoso