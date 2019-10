O festival solidário da Handicap International Luxembourg realiza-se sexta-feria à noite e reúne 18 artistas nacionais.

Beat The Blast: A música e a solidariedade contra as bombas

O festival solidário da Handicap International Luxembourg realiza-se sexta-feria à noite e reúne 18 artistas nacionais.

"Parem de bombardear civis". A frase é o lema, e ao mesmo tempo o apelo, do festival solidário Beat The Blast, promovido pela organização Handicap International Luxembourg, e que se realiza esta sexta-feira, 4 de outubro, no Atelier, na cidade do Luxemburgo.

O evento, que tem início às 19h e termina já na madrugada de sábado, pela 01h00, vai reunir 18 artistas luxemburgueses, entre grafitters, DJs e músicos, como Remo Cavalini e Kid Colling - dois artistas que já foram foram convidados no espaço entrevista/showcase da Rádio Latina.

As bandas do Festival 19h00-20h30: Graffiters Sader e Alain Welter.20h30-22h30: Concerto com Jeff Herr, Pol Belardi, Remo Cavalini, Sven Sauber e Luca Sales, Claire Parsons, Corbi (De Läb), Daniel Balthasar, Jimmy Leen (Mad FOX), John Rech (Dreamcatcher), Kev Hyne, Kid Colling, Pascal Schumacher e Sascha Ley.23h00-01h00: DJ set com Kuster Beaton e Le Genco. Hoje os bilhetes para o Beat the Blast custam 30 euros.

A música e o graffiti, não são, contudo, as únicas atividades do programa. Haverá também uma exposição, um buffet de comida síria e um 'photobooth' para levar uma recordação do evento, entre outras iniciativas, garante a organização do festival.

No sábado, a Handicap International Luxembourg assinala a campanha e as vítimas civis de bombardeamentos, em todo o mundo, com uma "Pirâmide de Sapatos" e várias atividades a decorrer, entre as 10h00 e as 17h00, na Place d’Armes. Clique aqui para ver o programa.

Esta ONG, com sede em França, e que tem delegações em vários países, trabalha no apoio aos refugiados, em diversos campos espalhados pelo mundo. Por isso, foram vários os artistas que se associaram a esta causa e acederam a participar no festival, que se pretende que seja "informativo, artístico, lúdico e interativo".