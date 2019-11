A 59ª. edição do evento realiza-se este fim de semana e como é habitual as receitas revertem a favor de organizações de solidariedade social.

Bazar Internacional. Todas as culturas juntas no mesmo espaço

O Bazar Internacional regressa ao Luxemburgo este sábado, para dar a conhecer a cultura dos diferentes países do mundo e ao mesmo tempo apoiar projetos de solidariedade social e ONGs.

Com o alto patrocínio de Sua Alteza Real, a Grã-Duquesa do Luxemburgo, a 59ª. edição do evento decorre este fim de semana, a 30 de novembro e 1 de dezembro, no Luxexpo -The Box, e as receitas deste ano destinam-se ao projeto 'Free a Girl', que apoia meninas no Nepal e combate a prostituição infantil. Serão também ajudadas outras entidades, refere a organização do bazar.

Com a edição de 2018, a organização angariou 600 mil euros, que foram entregues, em março deste ano, a 70 organizações de caridade de todo o mundo.

60 países participantes

Nesta edição do evento, participam cerca de 60 países, onde se incluem Portugal, distribuídos por mais de 50 stands.

No grupo de países presentes destacam-se, por um lado, o regresso de Espanha, e, por outro, a ausência do Brasil, que este ano não integra o certame.

Mistura de culturas

À semelhança dos edições anteriores, o Bazar acolhe a venda de produtos de artesanato e gastronómicos típicos de cada país e região representada, entre peças feitas à mão, ideais para presentes de Natal mais personalizados, entre outros artigos tradicionais.

A par dos stands dos países, no pavilhão será possível encontrar espaços de bebidas e comida, de venda de antiguidades e objetos em segunda-mão e uma banca de livros. Estão previstas também outras atividades como performances musicais, cantigas e danças de diferentes países.

No sábado o evento abre às 11h e fecha às 19h, enquanto no domingo começa às 10h e termina às 18h. A entrada é livre.

AT