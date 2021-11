Ações previstas até ao dia 21 de novembro.

Solidariedade

Bazar da Cruz Vermelha em mês solidário para ajudar jovens em sofrimento

Já lá vão os tempos em que o Bazar da Cruz Vermelha tinha lugar no Hall Victor Hugo em Limpertsberg, transformado desde dezembro do ano passado em centro de vacinação contra a covid-19.

Mudam-se os tempos, mudam-se as marés, o evento anual de solidariedade adapta-se às circunstâncias e propõe uma edição 75 descentralizada e em vários locais.

A partir de 9 de novembro e até sábado dia 13 , artigos 'vintage' serão vendidos em Howald, no antigo edifício BOMA (no número 5 da rua Bruyères). Depois do "Bazar Vintage", haverá uma feira da ladra na rua de Eich, na capital, nas instalações da Fundação Chomé, no fim de semana de 20 e 21 de novembro. Nesse mesmo fim de semana, um bazar sob tenda, neste caso a tenda instalada no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg, será proposto aos visitantes. Produtos artesanais, artigos de decoração, vestuário 'vintage' para adultos e crianças, entre outros, estarão disponíveis para venda. Para os mais pequenos, é esperada a visita do São Nicolau, também apelidado de Kleeschen.

Os lucros do Bazar da Cruz Vermelha revertem a favor dos jovens em situação vulnerável no Luxemburgo. Tal como no ano passado, os fundos angariados serão utilizados para beneficiar os jovens do país e as iniciativas que os apoiam psicológica, social e educacionalmente.

Em 2020, 77 jovens com uma idade média de 14 anos foram recebidos no Centro de Acolhimento Norbert Ensch, mais de 200 foram acompanhados por Psy-jeunes e mais de 100 jovens foram alojados e acompanhados pelo serviço Perspectives, para além do apoio aos que sofrem de problemas psicológicos ou comportamentais ou jovens que estão a atravessar crises familiares e precisam de estabilidade.

O bazar apoia também as intervenções da Cruz Vermelha Luxemburguesa em todo o mundo: as equipas humanitárias apoiam os mais afetadas por conflitos e catástrofes, como no Haiti neste momento. Entre as ações incluem-se a proteção de civis, alojamento, construção de abrigos de emergência ou acesso a água potável.

Manuela Pereira

