Batizado do filho de Meghan e principe Harry é já este sábado. Rainha Isabel II não vai

A cerimónia será realizada à porta fechada.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nascido a 6 de maio, vai ser batizado este sábado, 6 de julho (exatamente dois meses após o nascimento). Será uma cerimónia pequena, com apenas 25 pessoas, e vai realizar-se na capela privada do Castelo de Windsor.

O Palácio de Buckingham confirmou que a rainha não vai comparecer à cerimónia religiosa, segundo o jornal Express. A rainha parece ter compromissos agendados para julho que não lhe permitem comparecer. No entanto, não parece ser um problema para a família, uma vez que a monarca de 93 anos também não foi ao batizado do príncipe Louis, filho do príncipe William e Kate Middleton.

Entre a lista de convidados fazem parte o príncipe Carlos, a duquesa da Cornualha, Camila, os duques de Cambridge, príncipe William e Kate Middleton, e a mãe da ex-atriz, Doria Ragland.

As madrinhas serão a tenista Serena Williams e Jessica Mulroney, melhor amiga de Meghan. Mark Dyer, amigo e mentor de Harry, e Markus Anderson, diretor de uma cadeia de hotéis muito conceituada, são os padrinhos de Archie.

Se a tradição se mantiver, o pequeno Archie vai usar uma réplica da peça Honiton, criado para substituir o vestido original encomendado pela rainha Victoria para o batizado da sua filha, a princesa Victoria, em 1841.

Gravura do batizado da princesa Victoria em 1841 Foto: Getty Images

Honiton foi vestido por 62 bebés reais nos seus batizados, ao longo de 163 anos. O original passou a ser considerado frágil em 2004 e a rainha Isabel II mandou fazer uma cópia, que tem sido usada desde então.

