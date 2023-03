Casas de banho funcionam, nunca se ouviu falar de alimentos podres ou intoxicações alimentares e há comida suficiente. A resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros às críticas da LUkraine sobre as condições no Bâtiment T, onde vivem cerca de mil refugiados.

Radio Latina 2 min.

Bâtiment T. Governo não tem conhecimento de comida podre e diz que ninguém passa fome

Casas de banho funcionam, nunca se ouviu falar de alimentos podres ou intoxicações alimentares e há comida suficiente. A resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros às críticas da LUkraine sobre as condições no Bâtiment T, onde vivem cerca de mil refugiados.

O Governo não tem conhecimento de comida podre no Bâtiment T, em Kirchberg, que abriga cerca de mil refugiados, a maioria dos quais ucranianos.



Depois das críticas da associação LUkraine, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à Rádio Latina que “o Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA, na sigla em francês) não tem qualquer conhecimento de ‘comida podre’ ou de uma intoxicação alimentar no bâtiment-T, nem noutra estrutura da sua rede”.

Numa entrevista à Rádio Latina, na semana passada, Inna Yaremenko, vice-presidente da associação de ucranianos LUkraine, descreveu aquilo que considera serem “condições horríveis” em que vivem os refugiados do Bâtiment T. Falou em chuveiros que não funcionam, casas de banho avariadas e até comida podre. Contou ainda que, por vezes, as pessoas “comem apenas duas vezes por dia” e que já houve crianças doentes por não se alimentarem bem.

Questionado pela Rádio Latina, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinha que “o ONA tem uma colaboração estreita com a inspeção sanitária para garantir a segurança alimentar nas suas estruturas”, acrescentando que, em caso de intoxicação alimentar coletiva, esta tem de ser sistematicamente sinalizada à inspeção sanitária. De acordo com o ministério, o ONA não foi informado de alertas sobre esse tipo de casos nas suas estruturas.

Sobre as crianças que terão adoecido devido à alimentação, o ministério diz apenas que pode ser uma questão de adaptação. “Convém notar que no caso de ‘crianças doentes que não comem bem’, outras razões que não ‘comida podre’ poderão ser a causa, nomeadamente dificuldades de adaptação a comida nova”, refere.

Refeições equilibradas e comida suficiente

O ministério garante também que “as refeições são preparadas de forma profissional e equilibrada […] segundo os mais exigentes critérios de qualidade ”, acrescentando que qualquer intolerância, necessidades médicas ou preferências particulares são tidas em conta.

Respondendo à crítica da LUkraine sobre pessoas que comerão apenas duas vezes por dia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros frisa que o serviço alimentar encomenda todos os dias comida a mais, para assegurar que há comida suficiente. “Além disso, uma segunda porção pode ser servida no final de cada refeição”, vinca.

Ainda em relação à qualidade da comida, são feitas inspeções regulares para garantir que os alimentos são frescos e que as regras de higiene são respeitadas.

“ Nenhuma casa de banho avariada neste momento ”

Sobre o estado das instalações do Bâtiment T, na sexta-feira passada o ministério disse à Rádio Latina que, naquela altura, apenas um chuveiro estava avariado e que o problema estava a ser resolvido, sendo que as pessoas que moram naquele andar podiam utilizar os chuveiros do andar de cima. “Neste momento, nenhuma casa de banho está fora de serviço”, adiantou também.

As autoridades garantem ainda que, em caso de avaria, o problema é resolvido o mais rapidamente possível e que as casas de banho são limpas várias vezes por dia por uma empresa especializada.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony