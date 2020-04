Neste episódio deu-se mais uma dica para passar o tempo em família. Passou em antena mas não ouviu? A rubrica "Faz sorrir até o velho que usa fralda", de segunda a sexta, às 08h30 e 17h20.

Batalha naval nos azulejos do WC. Faz sorrir até o velho que usa fralda.

"... Gostava de vos mostrar o estado do meu cão, mas pela rádio ainda é impossível! Posso garantir, no entanto, que não fica muito mau com os térérés! Há pessoas que ficam bem piores quando se lembram de os fazer durante as férias de verão! ..."

Quer ouvir o resto?

