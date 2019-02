Nesta semana romântica, a Radio Latina vai premiar os casais mais apaixonados.

Batalha do Amor: resultados

Nesta semana romântica, a Radio Latina vai premiar os casais mais apaixonados.





BATALHA DO AMOR!

Ouça abaixo as declarações dos 8 participantes e onde se encontra a declaração vencedora: de Joaquim Loureiro, residente em Villerupt:

Relembramos que os restantes participantes também sairam vencedores de um prémio: uma jornada para duas pessoas com acesso às piscinas e espaços Wellness & Fitness.

Relembre abaixo as oito declarações:





































PRÉMIOS:



Para o vencedor: uma Escapada Sublime inclui: uma noite no Mondorf Parc Hôtel 4* Superior para duas pessoas, com pequeno-almoço buffet, acesso ás instalações de Wellness & Fitness (piscina termal a 36°C, saunas, hammams, espaços de repouso, cursos coletivos, salas de fitness e muito mais). 3 tratamentos spa: massagem de 25 minutos, envolvimento de lama (indicado para r elaxamento muscular, dor e reumatismo bem como a remineralização da pele) e sessão de Rasul (banho de vapores á base de diversas argilas. Condições: oferta para duas pessoas, mediante disponibilidade e válida até 31 de dezembro de 2019.

Restantes participantes: terão direito a jornadas de relaxamento e bem-estar no domínio termal de Mondorf Les Bains. Inclui: acesso às instalações Wellness & Fitness (Piscina interior e exterior de água termal a 36°C, uma segunda piscina exterior a 28°C, 12 saunas, 3 hammams, enúmeros espaços de relaxamento, rituais de d’Aufguss, acesso aos cursos coletivos em sala, na piscina ou no parque termal, salas de fitnesse, etc). Condições: oferta válidas para duas pessoas

Os seguintes Termos e Condições destinam-se a regular o passatempo "Batalha do Amor” de São Valentim” que decorrerá nos dias 11 e 12 de fevereiro (segunda e terça-feira), na emissão do Café da Manhã, entre as 6:00h/10:00h), através do qual iremos premiar os 8 participantes em concurso. (oferta do patrocinador Mondorf Domaine Thermal – Avenue des Bains – L 5601 Mondorf les Bains).

Regras de participação:

Este passatempo destina-se a todos os indivíduos residentes no Luxemburgo e nos países fronteiriços; Para se habilitar a ganhar terá que, obrigatoriamente, ligar para o 1363 e esperar que seja a sua chamada a selecionada; Este passatempo desenrola-se segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de fevereiro, apenas na emissão Café da Manhã, entre as 6:00h e as 10:00h. Participação será limitada a uma vez por hora no horário não definido; Após recolha das declarações, a votação decorre apenas no dia de quarta-feira (13/02), no site www.latina.lu; O anúncio do vencedor será feito na emissão do dia dos namorados, a 14 de fevereiro. Apenas serão consideradas para sorteio as participações realizadas pelo número 1363 no período de emissão da edição do programa no horário supramencionado; Neste passatempo não é permitida a participação de colaboradores ou familiares de colaborados da Radio Latina, do Jornal Contacto ou da Revista Decisão; A Radio Latina reserva-se no direito de excluir do passatempo os participantes que se registem ou utilizem/divulguem perfis com dados falsos e/ou que tentem viciar as regras e o espírito do passatempo; O simples facto de participar no passatempo implica o conhecimento e a aceitação do regulamento na sua totalidade por parte dos participantes; A Radio Latina reserva-se no direito de alterar os Termos e Condições caso seja necessário, sem necessidade de aviso prévio; Qualquer questão deverá ser remetida para radiolatina@radiolatina.lu (identificando, em assunto, o passatempo em apreço).