Banda luxemburguesa "Schëppe Siwen" traz "Wat Bleift" à Radio Latina

O grupo folk rock luxemburguês é conhecido pela energia que irradia em palco.

Schëppe Siwen (siwen traduz-se sete em português) resume-se, não a sete, mas oito artistas que, além da paixão pela música, têm em comum a energia que "transportam" para o palco cada vez que atuam ao vivo!

Na estrada desde 2009, a banda "assume" o papel de embaixadores do folk rock luxemburguês além-fronteiras, graças aos temas cantados na língua de Dicks (em língua luxemburguesa).

A banda, composta por Jojo (violino e voz), Lio (guitarra e voz), Chris (bateria), Isa (acordeão), Werner (baixo), Pier (trompete), Marc (trompete) e Titi (trompete), estão de regresso aos escaparates com um novo álbum intitulado "Wat Bleift" (O que resta?). É este o mote para a entrevista/showcase esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Acompanhe o showcase, em acústico com os Schëppe Siwen, através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e latina.lu.

A apresentação, ao vivo, de "Wat Bleift", novo álbum dos Schëppe Siwen, terá lugar no próximo sábado, dia 23, na cidade do Luxemburgo.

Siga a atualidade da banda no página facebook Schëppe Siwen e no site www.scheppesiwen.com.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves