Banda luxemburguesa Irina...novo álbum a "cores"

Irina regressa aos escaparates com "Colors" novo álbum de originais

O encontro entre Irina Holzinger (voz e guitarra) e Kim Mersch (guitarra e banjolele) deu origem ao grupo "Irina". Após um primeiro álbum intimista, as duas artistas sentiram necessidade de se rodearem de outros músicos. Bob Mersch (teclado e acordeão), Davide Mirizzi (baixo), Tom Roilgen (bateria) e Erny Sauber (percussão), juntaram-se, assim, à formação que é hoje um dos nomes incontornáveis da cena musical luxemburguesa.

A confirmação chegou com o álbum "Colors", uma mistura de pop e folk com muita côr e ritmo.

Irina sobe ao palco da Kulturfabrik, sábado, 23 de março, para apresentar o novo álbum de originais. Antes do concerto passagem "obrigatória" pelos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, 22 de março, entre as 15h e as 16h, no espaço entrevista/showcase.

Ouça, abaixo, Putting My Heart On Sale, extraído do álbum Colors.

Acompanhe a entrevista/showcase na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves