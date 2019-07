Os Confess foram considerados culpados de insultar a "santidade do islão".

Banda iraniana condenada a prisão e 74 chicotadas por...tocar heavy metal

Dois membros da banda Confess foram condenados por um tribunal iraniano a 14 anos de prisão e 74 chicotadas.

Em 2015, os Guardas da Revolução Islâmica prenderam Nikan “Siyanor” Khosravi e Arash “Chemical” Ilkhani. Os músicos foram acusados de blasfémia e de expressarem sentimentos anti-religiosos e anti-regime islâmico através da sua música.

A sentença soube-se agora. Khosravi foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão e Ilkhani viu a sua pena reduzida de seis para dois anos. Tiveram ainda de pagar uma caução de 26 mil euros, permitindo-lhes sair da prisão e fugir do país em 2017.

Segundo os próprios, escaparam à execução porque há uma falha na Lei Sharia. "Se insultarmos o Profeta Maomé somos executados, porque ele está morto e não pode defender-se. Mas se alguém blasfemar contra Deus e questionar a sua existência, Ele pode dar o seu perdão", explicaram ao site Loudwire.

Atualmente, vivem na Noruega, onde conseguiram asilo. Continuam a fazer música e vão lançar um novo álbum, "Revenge at All Costs", escrito maioritariamente no período em que estiveram presos, entre 2016 e 2017. O primeiro 'single', "Evin" é o nome da prisão onde estiveram.

A música é uma resposta à sentença como os próprios fizeram questão de dizer no perfil oficial do Instagram. "Agora já sabem porque "Evin" foi lançada! É um murro de resposta!"





