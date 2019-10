Banda Trivium, da Florida, fez versão de 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)' do cantor português. Ouça a música e veja-os em palco.

Banda de heavy metal americana adapta música de Toy

O cantor Toy parece ter conquistado definitivamente o coração da banda de hevay metal americana Trivium.

Por isso, se por acaso, um destes dias ouvir o refrão "toda a noite, toda a noite" cantado em modo rock pesado, não estranhe, é mesmo assim. Ouça a versão conjunta da banda com Toy cantada em português.

Em julho deste ano, o artista português subiu ao palco do festival de heavy rock VOA, que teve lugar na Altice Arena, em Lisboa, para cantar com os Trivium a versão que a banda de metal de Orlando, Florida, tinha feito do seu tema 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)'.

A "cover" da banda de metal para a canção do cantor português tinha sido divulgada, pelo vocalista Matt Heafy, ainda em 2018 e Toy retribuiu, gravando uma versão do tema dos Trivium, 'Until the World Goes Cold', no final desse ano.

A troca de mimos deu origem a um encontro pessoal e uma colaboração ao vivo entre Toy e os Trivium no verão deste ano, quando o grupo americano foi atuar a Lisboa, no âmbito do cartaz do festival VOA, dedicado aos sons mais pesados.



A banda da Florida convidou o cantor, de 56 anos, para interpretarem juntos, em palco, as respetivas versões que fizeram das músicas uns dos outros.

Desde esse momento, a amizade entre o grupo e o artista de Setúbal fortaleceu-se e deu origem à gravação de uma versão conjunta de 'Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)', que estreou esta quarta-feira à noite, no programa Alta Tensão, da rádio portuguesa Antena 3.

O vocalista dos Trivium explicou em entrevista àquele programa, conduzido por António Freitas, que o sentimento de satisfação e otimismo que a canção de Toy transmite é universal, independentemente de ser cantada em inglês ou português. Por isso, esta colaboração pode ser o início de outras.

"Mal podemos esperar para cantar juntos ao vivo outra vez”, disse Matt Heafy, concluindo: "Temos orgulho de chamar amigo ao Toy". A vesão conjunta é interpretada em português.