Há menos créditos à habitação concedidos no Luxemburgo, segundo dados referentes ao segundo trimestre deste ano.

Radio Latina 6 min.

Atualidade em síntese 26 AGO 2022

Bancos estão a conceder menos empréstimos para a compra de casa

Há menos créditos à habitação concedidos no Luxemburgo, segundo dados referentes ao segundo trimestre deste ano.

Os números do Instituto Nacional de Estatística (Statec) mostram que, no espaço de um ano, os créditos à habitação com taxa de juro fixa caíram 18%, ao passo que aqueles com taxa de juro variável diminuíram 5,4%



No seu mais recente boletim de conjuntura, o Statec refere que, segundo o inquérito sobre empréstimos bancários, realizado em julho, a procura por créditos à habitação está a diminuir tanto no Luxemburgo, como na zona euro. Em causa estão a quebra na confiança dos consumidores, as perspetivas menos favoráveis no mercado imobiliário e também os critérios e condições de atribuição dos empréstimos que sofreram um agravamento.

No que toca às empresas, a procura também regista um recuo no Luxemburgo, ao contrário daquilo que se passa na zona euro face “às necessidades em termos de fundo de maneio”.

Horeca com quase tantos trabalhadores como antes da covid-19

O setor da horeca está a recuperar. Hotéis, cafés e restaurantes têm novamente quase tantos trabalhadores como antes da pandemia da covid-19, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

O Statec indica que o levantamento das restrições permitiu uma “retoma excecional” no início de 2022. O emprego no ramo, um dos mais afetados pela crise sanitária, cresceu 8% no primeiro semestre deste ano face a igual período de 2021.

Paralelamente, o número de desempregados oriundos do setor, inscritos no centro de emprego, continuou a baixar. Em junho, eram 1.300, menos mil do que em outubro de 2020.

Por sua vez, a taxa de vagas por preencher aumentou, atingindo os 3,7% no segundo trimestre deste ano, contra os 2,2% antes da crise, no primeiro trimestre de 2020.

Apesar de o setor dos hotéis, cafés e restaurantes estar a recuperar, o emprego continua ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia. O segmento mais problemático é o da hotelaria e alojamento onde o emprego continua 6% abaixo do nível de fevereiro de 2020.

O emprego na horeca equivale a cerca de 5% do emprego total no país.

Greve da Portway afeta tráfego aéreo Luxemburgo – Portugal e vice-versa

A greve dos trabalhadores da Portway nos aerportos portugueses já é visível no grão-ducado. Há já alguns voos entre o Findel e o Porto ou ainda com destino a Lisboa cancelados. A exemplo do voo Findel-Porto, das 21h55 desta sexta-feira que foi cancelado.

Os passageiros com voos previstos para hoje ou para os próximos dois dias de e para Portugal devem informar-se junto das suas companhias aéreas sobre o estado do seu voo, antes de se deslocarem para o aeroporto. Podem também consultar o site dos respetivos aerportos.

Os trabalhadores da empresa de assistência em terra nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, arrancaram a greve esta sexta-feira que se prolonga até domingo inclusive. A Portway é uma empresa detida pelo grupo Vinci e os trabalhadores contestam, a sua “política de recursos humanos” que, dizem, resultar nomeadamente na ausência de atualizações salariais.

ALERTAS DE DESAPARECIMENTO

A polícia lança hoje um novo alerta de desaparecimento de uma adolescente. Chama-se Lana Mastropaolo Wampach e tem apenas 13 anos. Está dada como desaparecida desde o passado dia 23 e é a segunda vez este mês que é procurada.

A Rádio Latina confirmou junto da polícia de Dudelange que se trata da mesma adolescente que tinha sido dada como desaparecida há 16 dias. Fonte policial revelou que a rapariga “voltou a desaparecer”. A polícia não confirma mas também não desmente que se trata de um caso de fuga do domícilio familiar.



Toda a informação útil que possa conduzir ao paradeiro de Lana Mastropaolo Wampach deve ser divulgada à polícia, neste caso de Dudelange (+352) 244 69 1000 ou pelo e-mail police.dudelange@police.etat.lu.

Há outro alerta de desaparecimento em curso de uma adolescente, também ela com 13 anos de idade.

Sophie Steffenmünsberg está desaparecida desde a última segunda-feira, dia 22 de agosto. A adolescente foi vista pela última vez por volta das 14h00, na rue Glesener, no bairro da Gare, na Cidade do Luxemburgo.

Qualquer informação relevante deve ser comunicada à polícia através do telefone (+352) 244 40 1000 ou pelo endereço e-mail police.luxembourg@police.etat.lu.

Vidros partidos e objetos roubados. Vários carros assaltados no cantão de Remich

Remich, Remerschen, Schwebsingen e Schengen registaram uma série de assaltos a carros na noite de 24 para 25 de agosto. Em todos os casos, o mesmo padrão: vidros partidos e objetos de valor roubados.

Numa nota divulgada à imprensa, a polícia informa que as vítimas dos roubos apresentaram queixa e os casos estão a ser investigados.

Para ajudar na investigação, as autoridades pedem a quem tiver testemunhado alguma situação suspeita na noite de 24 para 25 de agosto naquelas localidades do cantão de Remich para entrar em contacto com a polícia de Remich/Mondorf, através do número de telefone (+352) 244 77 1000 ou por e-mail, para police.remichmondorf@police.etat.lu.

A polícia tem disponível no seu site uma lista de conselhos para prevenir este tipo de furto. Fechar bem todas as janelas e portas, não deixar objetos de valor ou documentos importantes no carro, não estacionar em locais isolados e escuros e utilizar o sistema de alarme se possível são algumas das recomendações.

EUA. Google Maps vai indicar que clínicas e hospitais realizam abortos

A Google vai passar a indicar na sua plataforma de mapas e de pesquisa quais as clínicas e hospitais que permitem realizar abortos nos Estados Unidos, num momento em que vários estados norte-americanos estão a proibir esta prática.

Desde a revogação do famoso caso "Roe v. Wade" pelo Supremo Tribunal norte-americano, 13 estados proibiram ou restringiram severamente o acesso ao aborto, de acordo com o Instituto Guttmacher, que faz campanha pelo acesso à contraceção e à interrupção da gravidez.

As novas leis não mudam a realidade destes estados, que já proibiam o aborto, mas estabelecem ou aumentam multas e penas de prisão para equipas médicas, numa tentativa de intimidação, segundo organizações de defesa do aborto.

Angola. MPLA vence eleições gerais

O MPLA venceu as eleições gerais com 51,07%, seguido da UNITA com 44,05% dos votos.

Os resultados provisórios foram divulgados pelo porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), Lucas Quilundo, numa altura em estavam escrutinadas 97,3% das mesas de voto, pelo que não deverá haver alterações substanciais.

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) elege 124 deputados e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) fica com 90 assentos parlamentares.

Textos: Redação Latina e Lusa ¦¦ Foto: Shutterstock

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.