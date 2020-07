O novo tema marca o regresso do artista às edições.

"BadBounce" é o novo single de Piloco

Por detrás de "Piloco" (nome artístico), "esconde-se" João Pedro Gaspar um artista completo e multifacetado. É cantor, compositor e dançarino. A criatividade e versatilidade completam a lista de qualidades artísticas de "Piloco" e estão reunidas no recente single do artista, intitulado "BadBounce" e que pode ouvir abaixo:

"BadBounce" foi o mote para a entrevista/showcase na Radio Latina, que pode recordar abaixo. Entrevista, também, disponível em podcast no site da Radio Latina.

O single "BadBounce" promete "aquecer" este Verão e, já está disponível nas plataformas digitais.

Siga a atualidade do artista no facebook e no instagram Pilocomusic.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

