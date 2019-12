Apresentadora revela que teve 'infeção grave' e deixa agradecimento especial aos profissionais de saúde que a trataram.

Bárbara Guimarães regressa a casa após internamento de três semanas

Bárbara Guimarães esteve internada no hospital, durante três semanas, devido a uma infeção grave. A revelação foi feita pela própria apresentadora, que tem estado a lutar contra um cancro da mama.

"O meu silêncio recolhido, durante 3 semanas, aconteceu no hospital. Depois de terminar os tratamentos do cancro da mama surgiu uma infecção grave", explicou na sua página de Facebook.

Na mesma mensagem, Bárbara Guimarães refere que foram "3 longas semanas de vida intensa, com medos e incertezas", mas sem perder a esperança, e agradece o apoio dos profissionais de saúde que a acompanharam. "Uma equipa extraordinária de médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, auxiliares da alimentação e da limpeza... Todos, sem excepção, me cuidaram e mimaram com toda a descrição e respeito".

A apresentadora de 46 anos que estava internada no Hospital da Luz, em Lisboa, já se encontra em casa, onde passará o Natal com a família. Mas não esquece os que não podem gozar as celebrações porque vão ficar a prestar cuidados aos que necessitam.

"Partilho com todos não só o meu mais profundo agradecimento como dedico as minhas Boas Festas àqueles que permanecem nos hospitais e também aos “cuidadores” que nesta quadra aí trabalham com alegria e dedicação. O meu profundo OBRIGADA", escreveu antes de terminar a mensagem com uma frase do cardeal e poeta José Tolentino de Mendonça. “Se um elogio da esperança faz sentido é o de uma esperança que acerta a prova de fogo da desesperança."

