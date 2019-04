A apresentadora luta contra um cancro da mama.

Bárbara Guimarães aparece de cabelo rapado

A notícia já tinha sido divulgada em agosto de 2018, mas recentemente a atriz divulgou uma fotografia em que surge sem cabelo devido aos tratamentos de quimioterapia, a propósito do cancro da mama.

Nove meses depois do anúncio, a apresentadora de 46 anos mostrou, pela primeira vez, a cabeça rapada devido aos tratamentos de quimioterapia, no dia do seu aniversário, a 21 de abril. Na legenda, Bárbara Guimarães agradeceu o apoio dos seguidores e amigos que a felicitaram. "Foi muito bom sentir-me envolvida por tanto calor humano e tantas mensagens de parabéns! É aconchegante saber que estão aí... Agradeço a todos e a cada um o abraço caloroso", escreveu.

Já no post publicado em agosto de 2018, a apresentadora e jornalista revelou na sua conta de Instagram que sofria de cancro da mama e que se tinha submetido a uma cirurgia.



Natural de Angola, Bárbara começou como jornalista na TVI, passando depois para o entretenimento na SIC onde continua até hoje. Continua a ser uma das caras mais conhecidas da estação de televisão. Em 2013, começou uma batalha judicial contra o ex-marido, Manuel Maria Carrilho, acusando-o de violência doméstica. O caso continua a fazer manchetes até hoje, com troca de insultos e imagens de violência entre ambos.