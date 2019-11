Veja as imagens que juntam a cantora ao ator e ex-namorado da atriz Mariana Monteiro.

Bárbara Bandeira grava vídeo romântico com João Mota

O anúncio misterioso prometia uma revelação surpreendente e Bárbara Bandeira não desiludiu.

A cantora mostrou esta quarta-feira, 6 de novembro, conforme tinha anunciado, o novo vídeo.

O clipe foi feito para o seu mais recente tema, intitulado 'Nós os Dois', e inclui a participação do ator João Mota. Tal como a canção de amor que ilustra, o video está recheado de cenas românticas.

Apesar do par romântico que forma com João Mota no novo vídeo, recorde-se que Bárbara Bandeira mantém uma relação com o cantor Francisco Pereira (conhecido por Kasha), do grupo D.A.M.A.



O tema 'Nós os Dois' fará parte do álbum de estreia de Bárbara Bandeira, 'P'ra Ficar', que será lançado daqui a exatamente um mês, 6 de dezembro, pela Warner Music Portugal.

A nova música sucede ao single 'Larga-me Essas' e é apresentada ao mundo dias depois de a cantora ter desfilado na passadeira vermelha dos prémios European Music Awards da MTV, que foram entregues em Sevilha, no passado domingo.

Bárbara Bandeira acompanhou a comitiva portuguesa, da qual fizeram parte Rita Pereira e o cantor Fernando Daniel, vencedor do prémio Best Portuguese Act.



AT