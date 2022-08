Teve um papel importante durante a pandemia, com a produção de frigoríficos para armazenar a vacina. Agora, vai ser vendida por cerca de 410 milhões de euros.

B Medical Systems. A expansão da empresa luxemburguesa que vale mais de 400 milhões

Fica em Hosingen, foi fundada em 1979, cresceu durante a pandemia e agora vai ser vendida por cerca de 410 milhões de euros a uma empresa norte-americana. A B Medical Systems vai passar para as mãos do grupo Azenta Life Sciences.



Entrevistado pela Rádio Latina, antes de o negócio ter sido divulgado, Marnick Dewilde, diretor de vendas da B Medical Systems, destacou a evolução da empresa que, entre outros serviços, fabricou os frigoríficos para armazenar a vacina contra a covid-19. O aumento da atividade durante a pandemia conduziu a um aumento do volume de negócios na ordem dos 15%.

O crescimento do negócio teve também repercussões diretas no número de efetivos, com a contratação de cerca de 30 pessoas em 2021.

Segundo Marnick Dewilde, o potencial da B Medical Systems não se ‘limita’ ao armazenamento de vacinas e outros medicamentos. Os frigoríficos que permitem armazenar os fármacos a baixas temperaturas são usados também no seu transporte. Além de medicamentos, os equipamentos servem para transportar e conservar sangue e outros tecidos humanos.

Sobre a evolução da B Medical Systems durante a pandemia, Marnick Dewilde destaca um balanço muito positivo, que se traduziu não só em mais emprego, mas sobretudo na certeza de que a empresa ajudou a salvar vidas. O responsável salienta também o impacto que a empresa teve além fronteiras, ao transportar medicamentos para “dezenas e dezenas países”.

Os serviços da B Medical Systems não passaram despercebidos ‘lá fora’. A aquisição da empresa de Hosingen pela norte-americana Azenta Life Sciences deverá ficar concluído em outubro.

