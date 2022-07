O dia será quente especialmente na região da Mosela e nas grandes cidades, onde os termómetros poderão registar 39 graus de máxima.

Atualidade em síntese 19 JUL 2022

Aviso vermelho. Mosela e grandes cidades poderão atingir os 39º

O dia será quente especialmente na região da Mosela e nas grandes cidades, onde os termómetros poderão registar 39 graus de máxima.

Luxemburgo sob aviso vermelho devido ao calor. Em causa está um “alerta de calor extremo” que abrange todo o território nacional. O dia será quente especialmente na região da Mosela e nas grandes cidades, onde os termómetros poderão registar 39 graus de máxima.



De acordo com Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux), as temperaturas máximas no norte do país deverão oscilar entre os 34 e os 36 graus, ao passo que no sul deverão variar entre os 35 e os 38 graus.

O MeteoLux adianta que “na região da Mosela, assim como nas grandes cidades são possíveis 39 graus” de máxima.

Perante estas previsões, o instituto colocou todo o país em alerta vermelho, entre a uma da tarde e as nove da noite.

Cerca de 40 bombeiros combateram incêndio florestal perto do Lago de Haute-Sûre

Cerca de 40 bombeiros foram ontem mobilizados para combater um incêndio florestal que deflagrou perto do Lago de Haute-Sûre. Em comunicado, a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDS) indica que não há registo de feridos.

As chamas deflagraram por volta das 19h15, mobilizando bombeiros de cinco centros de intervenção da CGDIS e ainda um drone do grupo GATO. O fogo foi dado como extinto às 21h30.

Na semana passada a CDGIS alertou para um aumento do risco de incêndios florestais no Luxemburgo face às elevadas temperaturas que se têm feito sentir nos últimos dias.

A estrutura garantiu estar a seguir de perto a situação, mas lembrou que a arma mais eficaz contra os fogos é a prevenção, apelando à população para que evite comportamentos de risco.

Onda de calor na Europa faz cair recordes de temperatura em França e Reino Unido

Várias cidades francesas superaram ontem os recordes de temperatura, devido à onda de calor na Europa Ocidental que ameaça levar o Reino Unido a ultrapassar, pela primeira vez, o limite dos 40 graus centígrados.

O segundo fenómeno do género, em apenas um mês na Europa, resultou também em violentos incêndios na Península Ibérica e em França.

A multiplicação das ondas de calor é uma consequência direta do aquecimento global, segundo os cientistas, com as emissões de gases de efeito estufa a aumentarem de intensidade, duração e frequência.

Jackpot de 230 milhões. Um prémio sem precedentes e isento de impostos

Os apostadores no Euromilhões voltam hoje a sonhar com o super jackpot histórico de 230 milhões de euros. É o quarto sorteio consecutivo em que os jogadores se habilitam a levar para casa aquela quantia astronómica, e isenta de impostos.

Como explica a Lotaria Nacional, estes prémios são isentos de impostos o que significa que, caso haja vitória mais logo, o vencedor receberá os 230 milhões, na íntegra.

“O que está sujeito a impostos são os juros deste importante capital”, adianta à Rádio Latina o diretor da Lotarina Nacional, Léon Losch. O responsável sublinha, contudo, que “dada a situação atual dos mercados, esses juros podem mesmo ser negativos”.

O sorteio do Euromilhões tem início marcado para as 20h15. Se não houver vencedor, o valor voltará a estar em jogo no sorteio seguinte. Se à quinta vez nenhum jogador acertar na combinação, o montante será distribuído no escalão inferior.

De acordo com a Lotaria Nacional, a última vez que um prémio do Euromilhões saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020, com o felizardo a levar para casa 28,6 milhões de euros. O prémio mais elevado de sempre no país foi um jackpot de 66 milhões de euros, em outubro de 2013.

Luxemburgo foi um dos países a apreender 14 mil milhões de euros em bens russos

O Luxemburgo é, em conjunto com a Alemanha, França, Irlanda, Áustria e Bélgica, responsável pela quase totalidade dos 13,9 mil milhões de euros em bens russos que foram bloqueados na União Europeia (UE) desde a invasão da Ucrânia.

De acordo com o comissário europeu para a Justiça, Didier Reynders, apenas três países congelaram 12,7 mil milhões em bens russos.

O Luxemburgo congelou quase 4,3 mil milhões de euros em ativos russos, nos bancos da praça financeira luxemburguesa e em valores imobiliários. Também congelou 210 milhões de euros referentes aos bens de proprietários russos que estão na zona franca 'Freeport', junto ao aeroporto do Findel.

"Há seis Estados-membros, incluindo o Luxemburgo, que estão a fazer o trabalho", declarou Didier Reynders, lamentando o caso da maioria que não fornece informações à Comissão Europeia.

Na sexta-feira, a UE propôs um novo pacote de sanções para a Rússia e medidas para endurecer aquelas que já existem.

Presidente ucraniano demite 28 funcionários dos serviços secretos

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu 28 funcionários dos serviços secretos do país, considerando que estavam a realizar o seu trabalho "de maneira insatisfatória".

A expulsão dos 28 membros segue o anúncio da destituição da procuradora-geral, Iryna Venediktova, e do chefe dos serviços secretos, Ivan Bakanov, demitidos no domingo.

Ambas as demissões ainda precisam ser ratificadas pelo Parlamento, já que, de acordo com a Constituição ucraniana, o Presidente não tem o poder para os destituir dos seus cargos.

Zelensky sublinhou que mais de 60 funcionários do Ministério Público e do Serviço de Segurança ucraniano, que eram supervisionados pelos demitidos, permaneceram nos territórios ocupados e trabalham contra a Ucrânia.

Foram ainda detetadas ligações entre as forças de segurança ucranianas e os serviços especiais da Rússia, refere Volodomyr Zelensky.

União dos Consumidores pede um prolongamento do desconto sobre os combustíveis

A União Luxemburguesa dos Consumidores defende um prolongamento do desconto de 7,5 cêntimos por litro sobre os combustíveis, nomeadamente o gasóleo e a gasolina. O desconto governamental entrou em vigor em abril e está previsto terminar a 31 de julho.

Num comunicado enviado à imprensa, o organismo lembra que a taxa de inflação média anual aumentou para 7,4% em junho deste ano.

Nesse sentido, a gasolina aumentou 53,92% em relação a junho de 2021, e o diesel 62,12% durante o mesmo período. Já o preço do gasóleo de aquecimento subiu 104,16%.

Estes números "refletem uma queda considerável no poder de compra dos consumidores" e, por isso, a ULC pede ao Governo o prolongamento do desconto sobre os combustíveis e também a suspensão da taxa sobre o dióxido de carbono, referindo que "inúmeros cidadãos dependem das suas viaturas por razões profissionais ou privadas".

OGBL exige mais médicos no norte do Luxemburgo

A central sindical OGBL quer mais médicos generalistas, especialistas e enfermeiros no norte do Luxemburgo. De acordo com o sindicato, a população daquela região do país exige trajetos e tempos de espera mais curtos no que toca a cuidados de saúde.

Em comunicado, o sindicato frisa que, para continuar a garantir cuidados de saúde adequados, é indispensável e importante que haja uma adaptação dos serviços de urgência dos hospitais ao crescimento da população.

A OGBL defende uma redução dos tempos de espera através de uma melhoria dos equipamentos técnicos nos hospitais e de um “aumento imperativo” do número de médicos e enfermeiros. Em particular, considera que tem de haver um desenvolvimento dos serviços de saúde pediátricos e geriátricos, isto porque, explica, “o número de crianças, idosos, e pessoas dependentes que vive naquela região está em aumento constante”.

Os sindicalistas sublinham que “poder beneficiar de cuidados de saúde básicos é um direito fundamental”, acrescentando que a oferta no norte do país tem de responder à procura. “A geografia própria de um meio rural requer um reforço dos serviços de urgência. Os serviços vitais devem poder ser prestados num prazo de 15 minutos”, diz a OGBL.

A estrutura sindical avisa que “as profissões do setor da saúde enfrentam um enorme desafio”, perante o número insuficiente de médicos e enfermeiros que todos os anos concluem os cursos. Para o sindicato não há volta a dar: estas profissões têm de ser mais atrativas. A OGBL alerta também que o setor da saúde não deve, em momento algum, ser privatizado.

Mais de 100 autuações para entidades que não cumprem lei sobre registo de beneficiários efetivos

A polícia grã-ducal mobilizou entre 160 a 200 agentes nas duas últimas semanas para uma grande operação, a fim de detetar infrações à lei sobre o Registo de Beneficiários Efetivos (RBE).

Este tipo de registo permite a identificação dos beneficiários pelo público e pelas autoridades nacionais responsáveis ​​pela luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Acompanhados por representantes do Ministério Público, os agentes efetuaram verificações nas sedes ou moradas de várias entidades no Grão-Ducado. Como resultado, foram emitidas "mais de 100 autuações" contra entidades que estavam em infração à lei, por omissão de inscrição nos registos dentro dos prazos legais.

Além disso, a polícia refere que foram assinaladas "várias omissões na publicação das contas anuais", que também serão também reportadas ao Ministério Público.

Os agentes vão continuar as fiscalizações durante todo o verão. Em caso de incumprimento da lei sobre o RBE, os responsáveis arriscam uma multa entre 1.250 euros e 1.250.000 euros. As entidades que não se encontrem na sua sede ou endereço correm ainda o risco de uma liquidação judicial. As entidades inscritas no registo de comércio e sociedade (RCS) do Luxemburgo devem declarar os seus beneficiários efetivos ao RBE.

Entre os visados estão empresas, grupos de interesse económico (incluindo grupos europeus), sucursais comerciais ou civis criados no Luxemburgo, associações sem fins lucrativos e fundações.

Novo caso de despejo ilegal de lixo. Polícia procura testemunhas

A polícia grã-ducal lançou um apelo a testemunhas na sequência de mais um caso de despejo ilegal de lixo numa zona rural, desta vez em Diekirch.

O caso foi notificado no domingo, dia 17 de julho, na chamada ‘Montée de la Steitert’ em Diekirch.

Em causa está, segundo as autoridades, um despejo de móveis e caixas de cartão naquela zona.

Qualquer informação sobre o caso deve ser comunicada à polícia através do número de telefone (+352) 244 80 1000 ou pelo e-mail police.diekirchvianden@police.etat.lu.

Ainda na semana passada a polícia identificou o autor de um despejo de lixo num caminho florestal perto da CR303. O indivíduo foi alvo de uma queixa.

Atrações da Schueberfouer vão fechar mais cedo

Os cerca de 300 stands e carrosséis da Schuebefouervão passar a funcionar entre o meio-dia e a 1h da manhã, mesmo às sextas e sábados, ao contrário do que acontecia até agora.

A informação foi avançada pela RTL e deverá ser confirmada pela autarquia na conferência de imprensa agendada para esta manhã, onde será desvendado o programa completo do evento.

De acordo com a emissora luxemburguesa, a decisão de antecipar em uma hora o encerramento das atrações da feira popular foi a forma de agradar a todos, incluindo aos residentes da praça Glacis e do bairro de Limpertsberg.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, a maior feira popular do Luxemburgo e da Grande Região regressa entre 19 de agosto e 7 de setembro.

Liga dos Campeões. F91 Dudelange joga hoje na Arménia

O F91 Dudelange joga esta tarde contra os arménios do Pyunik, no embate da primeira mão da segunda fase de eliminatórias da Liga dos Campeões.

O jogo será disputado às 18h, em Erevan, capital da Arménia.

Os campeões do Luxemburgo, treinados pelo português Carlos Fangueiro, vão tentar não perder pontos contra um adversário à altura.

A segunda mão será jogada no Luxemburgo, no estádio Jos Nosbaum, pelas 19h30 do dia 26 de julho.

