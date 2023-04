Um vídeo mostra o momento em que o piloto da Cargolux tenta fazer uma aterragem no aeroporto internacional do Luxemburgo, da qual acaba por desistir após o avião 'entrar' de raspão na pista de aterragem.

Vídeo. Avião da Cargolux raspa na pista de aterragem do Findel

Um vídeo mostra o momento em que o piloto da Cargolux tenta fazer uma aterragem no aeroporto internacional do Luxemburgo, da qual acaba por desistir após o avião 'entrar' de raspão na pista de aterragem.

Um avião da Cargolux ficou danificado no sábado ao aterrar no aeroporto do Findel, no Luxemburgo. O acidente ocorreu por volta das 18:30.

Num vídeo publicado nas redes sociais, vê-se o avião 747 da Cargolux a raspar na pista de aterrapagem com o lado esquerdo da turbina. O aparelho começou a balançar, mas o piloto conseguiu controlá-lo e voltou a descolar.



O avião de carga, proveniente do Dubai, chegava ao Findel após mais de seis horas de voo.





O acidente foi confirmado oficialmente no domingo à noite pela Cargolux, que sublinhou que não há feridos a registar, apenas danos materiais.

A transportadora aérea nacional de frete explica, em comunciado, que após a descolagem da pista do Findel, o piloto tentou aterrar novamente, desta vez com sucesso e sem qualquer problema. Ficou-se ainda a saber que foi aberto um inquérito interno.

