"Avengers: Endgame" é o filme mais rentável de sempre

No passado fim de semana, o filme da Marvel, "Avengers: Endgame", tornou-se o filme lucrativo da história.

Segundo a BBC, o reinado de dez anos de "Avatar" chegou ao fim. Em 2009, o universo criado por James Cameron tomava de assalto as salas de cinema e chegava aos 2,789 mil milhões de dólares (2,485 mil milhões de euros).

Cena do filme "Avatar". Foto: MAID / VISUAL Press Agency

Foi preciso uma década para que esse recorde fosse ultrapassado. No domingo, 21, o último filme da saga Avengers atingiu a marca dos 2,790 mil milhões de dólares (cerca de 2,486 mil milhões de euros) em todo o mundo.

No Reino Unido e América do Norte é a produção "Star Wars: The Force Awakens" que se mantém como a mais lucrativa nas bilheteiras. No entanto, "Avengers: Endgame" fez números impressionantes na China (560 milhões de euros), Coreia do Sul (93,5 milhões de euros) ou Brasil (75,7 milhões de euros) e é agora em primeiro lugar.

A Marvel Studios já anunciou que os heróis do grupo "Avengers" vão voltar. Nos próximos dois anos, está prevista a estreia de "Black Widow", "Thor 4: Love and Thunder" e "Doctor Stranger in the Multiverse of Madness".