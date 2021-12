Os distúrbios que aconteceram no passado fim de semana durante a manifestação contra as medidas restritivas para conter a covid-19 não podem voltar a acontecer. Esta é a principal mensagem veiculada pelos deputados da comissão parlamentar da Segurança Interna.

Radio Latina 13 min.

Atualidade em síntese 08 DEZ 2021

Polícia prepara-se para novas manifestações no fim de semana

Os distúrbios que aconteceram no passado fim de semana durante a manifestação contra as medidas restritivas para conter a covid-19 não podem voltar a acontecer. Esta é a principal mensagem veiculada pelos deputados da comissão parlamentar da Segurança Interna.

O ministro da Segurança Interna, Henri Kox, garante que a polícia está agora melhor preparada e equipada para enfrentar novas manifestações, no próximo fim de semana. De facto, nas redes sociais vê-se novos apelos a protestos. Em sede de comissão parlamentar, o ministro não quis dar mais pormenores sobre a tática que será adotada, mas garantiu que as autoridades estão em plenos preparativos e que irão agir em caso de eventuais distúrbios.



No sábado passado, cerca de duas mil pessoas protestaram na capital contra as novas medidas restritivas de contenção da pandemia, sendo que alguns dos opositores à lei covid invadiram mercados de Natal, contornando as regras de acesso, destruíram vários bens e deslocaram-se em frente a casa do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corinne Cahen, sendo que os governantes tiveram de ser colocados “em segurança”.

Segundo Henri Kox, apenas a manifestação na Kinnekswiss tinha autorização das autoridades para se realizar, no entanto, no decorrer da tarde formaram-se outros grupos noutros locais da capital, sem a devida autorização, e que foram estes grupos que provocaram os distúrbios. A polícia acrescentou ainda, que ao contrário de outras manifestações, esta não tinha interlocutor, o que dificultou o diálogo e a intervenção de forma proativa no sábado.

CovidCheck. ALEBA reivindica que sejam as empresas a pagar os testes à covid-19

A ALEBA, sindicato independente do setor financeiro, lamenta não ter sido convidado para a mesa de negociações, como os outros sindicatos, para abordar o CovidCheck 3G nas empresas. Este sindicato representa a maioria dos funcionários no setor financeiro.

Para se fazer ouvir, o sindicato decidiu via um comunicado de pedir às empresas para privilegiarem o teletrabalho como uma alternativa ao presencial, e de suportar os custos dos testes dos empregados que não estão vacinados e cuja presença no local de trabalho é imprescindível.

Uma forma, segundo o sindicato, de evitar discriminações, garantindo a paz social nas empresas. A ALEBA defende que as medidas sanitárias como os gestos barreira e de higiene e os autotestes devem continuar a ser praticados em todas as empresas.

Relativamente ao teletrabalho dos transfronteiriços, o sindicato regozija-se do acordo que foi encontrado com a Alemanha de prolongar a possibilidade do trabalho ao domicilio até ao mês de março de 2022, sem perda de benefícios da Segurança Social luxemburguesa, e espera que o mesmo tipo de acordo seja encontrado com os vizinhos belgas e franceses.

Detetadas duas infrações ao CovidCheck em restaurantes e cafés

As autoridades policiais detetaram duas infrações ao sistema CovidCheck nos restaurantes e cafés do Luxemburgo durante a semana passada, entre 22 e 28 de novembro.

Os agentes procederam a cerca de 80 controlos ao respeito pela 'lei covid', sobretudo no setor da Horeca e em eventos de lazer.

Na cidade do Luxemburgo, as autoridades descobriram dois estabelecimentos da Horeca em que constataram violações às regras sanitárias atuais.

Os casos foram notificados às instituições competentes, sendo que os clientes infratores foram logo multados. As infrações à lei covid podem dar multas de 251 até 3.000 euros e/ou oito dias a três meses de prisão.

As autoridades têm reforçado as fiscalizações em eventos, como o mercado de Natal, e atualizaram recentemente a aplicação CovidCheck, que já deteta certificados falsos.

Prisão de Schrassig com cerca de 50 casos positivos e 90 pessoas em quarentena

Os casos de covid-19 no Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig, não param de aumentar. Atualmente há cerca de 50 casos positivos de covid-19 e 90 pessoas em quarentena. Na última semana de novembro havia 45 pessoas infetadas e 35 reclusos em quarentena.

A Administração Penitenciária refere num comunicado divulgado esta terça-feira que autorizou uma equipa móvel a realizar testes PCR em larga escala a mais de 200 detidos e cerca de 90 funcionários. Nos próximos dias poderão ser tomadas providências, em função dos resultados aguardados.

No entanto, para já há uma novidade que foi adiantada no comunicado: as restrições sanitárias adotadas no dia 8 de novembro vão ser prolongadas naquela prisão "até nova ordem". A medida é justificada com o "aumento constante dos casos positivos no Centro Penitenciário do Luxemburgo".

Recorde-se que a Administração Penitenciária endureceu as medidas na passada semana, permitindo visitas de duas pessoas por detido. Os reclusos podem apanhar ar todos os dias durante uma hora e deixaram de realizar temporariamente formações e trabalhos nos ateliers.

Quanto custou o Parlamento em 2020?

O funcionamento da Câmara dos Deputados custou 43,5 milhões de euros em 2020, menos 3,2 milhões do que a verba prevista no Orçamento de Estado do ano passado.

Segundo o secretário geral do Parlamento, Laurent Scheek, esta economia está ligada à pandemia já que se gastou menos em viagens. Em contrapartida houve despesas que não estavam previstas no orçamento, nomeadamente em material audiovisual na altura em que houve sessões parlamentares à distância devido à crise sanitária. A Câmara dos Deputados teve ainda de investir em máscaras e gel desinfetante. Essas despesas cifram-se em 536.000 euros.

A maior parcela, de 14,7 milhões de euros, foi gasta em subsídios, ajudas de custo e descontos para a segurança social dos deputados, ao passo que os salários dos funcionários representaram 12,8 milhões de despesa.

Já os subsídios atribuídos aos partidos traduziram-se em 5,17 milhões de euros.

Atenção aos números de telefone luxemburgueses falsos

Se receber chamadas de números luxemburgueses que não conhece, o melhor é não atender e não devolver o telefonema. Pode estar a ser vítima de um esquema de burla.

Depois das chamadas internacionais de números desconhecidos, as chamadas de números nacionais “falsos”. É desta forma que a Polícia Grã-Ducal, questionada pela Rádio Latina, descreve certos números de telefone fixos ou móveis que têm contactado alguns residentes: de “falsos”. O remetente fala em inglês. É uma mensagem gravada. Nalguns casos, um homem identifica-se como sendo um polícia. Noutros, uma mulher diz representar uma entidade bancária.

À Rádio Latina, fonte da direção de comunicação da Políca Grã-Ducal diz ter conhecimento destes casos. “Várias pessoas sinalizaram recentemente [à Polícia] terem sido contactadas por números luxemburgueses fixos e móveis que desconheciam. Quando a chamada é atendida, ouve-se uma voz [gravada] a falar em inglês”.

Sobre o esquema em causa, a Polícia não divulga pormenores, já que “as burlas por telefone podem tomar várias formas”. Mas esclarece que “os objetivos dos burlões são sempre os mesmos. Saiba mais aqui.

Polícia divulga mais casos de roubos em Bettembourg, Esch e capital

A polícia grã-ducal divulgou esta quarta-feira mais uma lista de roubos e furtos levados a cabo em várias localidades do país.

Esta terça-feira, um homem roubou o dinheiro da caixa registadora de um salão de cabeleireiro, em Bettembourg. As autoridades referem que o caso ocorreu às 17h, na rua da Gare. O suspeito tinha cerca de 1m80 de altura, vestia roupa escura, usava máscara e um boné preto.

Na capital, um outro indivíduo arrancou uma carteira a uma idosa, na rua Michel Rodange, por volta das 20h45 desta terça-feira. O autor do assalto fugiu a pé em direção ao Boulevard da Pétrusse. A carteira roubada foi posteriormente encontrada nas proximidades e devolvida à vítima. O agressor é um jovem de baixa estatura, que vestia roupa escura, tem cabelo comprido e encaracolado.

Ainda ao início da noite desta terça-feira, a polícia grã-ducal dá conta de um arrombamento numa padaria, em Esch-sur-Alzette, e de vários roubos na capital. Entre eles, um num restaurante no bairro da Gare e também no bairro de Neudorf. Em Limpertsberg e Hollerich foram relatados casos de entrada forçada em caves de algumas residências.

Novo Governo na Alemanha. Scholz sucede a Merkel

O social-democrata Olaf Scholz foi eleito hoje chanceler federal pelo Parlamento alemão (Bundestag), onde o partido que lidera e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm maioria.



Scholz, que assumirá a nona chancelaria desde o final da II Guerra Mundial, sucede no cargo à conservadora Angela Merkel, que passa o poder após 16 anos no executivo germânico a quem foi vice-chanceler e ministro das Finanças na sua última grande coligação.

O novo chanceler eleito recebeu 395 votos. A coligação de três partidos detém 416 dos 734 assentos na câmara baixa do parlamento.

Scholz será ainda hoje formalmente nomeado chanceler pelo presidente da Alemanha e empossado pelo presidente do Parlamento.

O executivo de Scholz assume grandes esperanças em modernizar a Alemanha e no combate às alterações climáticas, mas enfrenta o desafio imediato de lidar com a fase mais difícil do país, associada à pandemia do coronavírus.

OMS garante que vacinas anticovid são eficazes contra a Ómicron

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que as vacinas são eficazes contra a nova variante Ómicron da covid-19, detetada na África do Sul, ao protegerem os infetados de doença grave.

“Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e hospitalização, e não há razão para acreditar que não seja o caso” com a Ómicron, disse Michael Ryan, frisando que se está no início de estudos de uma variante detetada apenas a 24 de novembro e que desde então foi registada em cerca de 40 países.

Belgas manifestam-se contra vacina obrigatória no setor da saúde

Um protesto contra o plano do Governo belga de tornar obrigatória a vacinação dos profissionais da saúde juntou cerca de 3.800 pessoas em Bruxelas, esta terça-feira.

De acordo com a imprensa belga, um grupo de manifestantes tentou forçar a entrada no gabinete do ministro federal da Saúde, tendo a polícia usado gás lacrimogéneo para os dispersar.

O dia de luta, convocado por uma frente comum de sindicatos, ficou também marcado por greves nos estabelecimentos de saúde.

O governo federal quer tornar obrigatória a partir de 01 de janeiro a vacinação dos profissionais de saúde contra o vírus que causa a covid-19.

As autoridades belgas estimam em 10% os profissionais de saúde que não estão vacinados contra a covid-19.

Casos ativos sobem para mais de 5.200 no Grão-Ducado

O Luxemburgo tem 5.228 infeções ativas da covid-19. São mais 130 em 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde publicados no final da tarde desta terça-feira.

Nos quatro hospitais do país, há 72 (+2) ‘doentes covid’. Desses, 23 nos cuidados intensivos.

A covid-19 voltou a matar. Três infetados não resistiram ao vírus na segund-feira. Sobe para 888 o número de óbitos associados a esta doença desde o início da pandemia, no Luxemburgo.

Aplicação móvel CovidCheck com nova versão

O Governo atualizou a aplicação de verificação dos certificados CovidCheck que todos podem descarregar.

A partir de agora, a pessoa que estiver encarregue de verificar um certificado na aplicação CovidCheck.lu, pode escolher entre três opções, consoante a situação: 3G (vacinado, recuperado ou teste negativo), o 2G (vacinado ou recuperado) e também a opção "viagem".

Em caso de viagem ao estrangeiro, na opção "viagem", é possível verificar, através das bandeiras dos diferentes países, se o certificado é válido ou não em cada destino, já que a aplicação está programada para incorporar as regras oficiais de entrada do país de destino. O Governo salvaguarda que a aplicação deteta as regras oficiais publicadas no portal da União Europeia.

Cooperação. Luxemburgo vai continuar a apoiar Cabo Verde na transição energética

O encarregado de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Thomas Barbancey, garantiu esta segunda-feira que o Grão-Ducado vai continuar a apoiar o desenvolvimento do plano energético no arquipélago.

Thomas Barbencey disse aos jornalistas, na Cidade da Praia, que Cabo Verde está agora "mais preparado do que nunca" para atingir a meta de 50% de penetração de energias renováveis em 2030.

O diplomata garantiu que o Luxemburgo vai, por isso, reforçar o seu apoio ao arquipélago nos próximos programas de cooperação e continuar a acompanhar o país na sua transição energética.

O Luxemburgo financiou o Programa de Apoio ao Setor das Energias Renováveis (PASER) em Cabo Verde, em cerca de seis milhões de euros, no âmbito do quarto Programa Indicativo de Cooperação (2016 e 2020), com um envelope orçamental de 58 milhões de euros.

Emirados Árabes Unidos muda fim de semana para sábado e domingo

Os Emirados Árabes Unidos decidiram mudar o seu fim de semana de sexta-feira e sábado para sábado e domingo e instituir uma semana de trabalho de quatro dias e meio.

Além do sábado e do domingo, os habitantes dos Emirados terão mais meio-dia de descanso na tarde da sexta-feira, dia da grande oração semanal nos países muçulmanos.

Os Emirados Árabes Unidos são a primeira nação do mundo a introduzir uma semana de trabalho nacional mais curta do que a semana global de cinco dias.

Na maioria dos países árabes, o fim de semana decorre entre sexta-feira e sábado.

FC Porto cai para a Liga Europa. Sporting mantém-se na Liga dos Campeões. Benfica espera deslize do Barcelona

O FC Porto foi afastado da Liga dos Campeões de futebol, ao perder esta terça-feira, em casa, com o Atlético de Madrid 3-1, em jogo da sexta jornada da fase de grupos, sendo relegado para a Liga Europa.

O Sporting, já qualificado para os oitavos de final, perdeu ontem por 4-2 na visita ao líder Ajax, em jogo da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, disputado em Amesterdão.

O treinador de futebol do Benfica, Jorge Jesus, garante que apenas pensa em vencer, esta quarta-feira, o Dínamo de Kiev, porque só assim poderá acalentar a esperança de atingir os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Benfica, terceiro classificado do Grupo E da Liga dos Campeões, com cinco pontos, recebe esta quarta-feira, às 21 horas, os ucranianos do Dínamo de Kiev, quarto com um ponto, em jogo da sexta e última jornada. Para passar aos ‘oitavos’, o Benfica tem que vencer e esperar que o Barcelona perca frente ao Bayern de Munique.

Andebol. HB Esch vai defrontar campeões checos na liga europeia

Os campeões de andebol do Luxemburgo, HB Esch, vão defrontar os checos do Talent Pilsen nos oitavos de final da EHF (Federação Europeia de Andebol) European Cup, ditou o sorteio realizado, esta terça-feira, em Viena, na Áustria.

Na fase anterior, depois de um empate em Esch-sur-Alzette por 30 - 30, a equipa luxemburguesa foi vencer fora os noruegueses do Baekkelaget por 26-25, na segunda mão.

Os campeões do Luxemburgo vão agora medir forças contra os checos, nos oitavos de final, também em duas mãos. O primeiro jogo será em meados de fevereiro, no pavilhão de Esch-Lallange. Uma semana depois terá lugar a segunda mão na cidade checa de Pilsen.

A EHF European Cup é a terceira competição continental e reúne clubes de países abaixo do décimo lugar no ranking europeu.

Redação Latina | Lusa | Foto Sibila Lind