No novo romance erótico “The Mister”, a história passa-se em Londres, onde um aristocrata se apaixona pela sua empregada de limpeza, imigrante. É o regresso da autora da triologia das “Cinquenta Sombras” E.L. James. Agora com um novo casal.

Radio Latina 2 min.

Autora das “Cinquenta Sombras de Grey” tem novo livro

No novo romance erótico “The Mister”, a história passa-se em Londres, onde um aristocrata se apaixona pela sua empregada de limpeza, imigrante. É o regresso da autora da triologia das “Cinquenta Sombras” E.L. James. Agora com um novo casal.

E.L. James despediu-se de Christian Grey e Anastasia, de as “Cinquenta Sombras” e apresenta agora aos milhões de fãs, a história do conde Maxim Trevelyan, e da sua empregada doméstica, Alessia Demachia, os protagonistas do seu novo romance “The Mister”, que acaba de chegar às livrarias dos EUA.



“Esta é uma história de cinderela do século XXI” que se passa em Londres, declarou a autora numa entrevista, descrevendo este novo romance como “uma montanha russa cheia de perigo e desejo que deixa o leitor preso até à última página”.

Com “The Mister”, E.L. James regressa à novela erótica, mas desta vez, invertem-se os papéis, desta vez é Alessia a personagem com traumas e problemas emocionais. Ela é a “enigmática”. Em as “Cinquenta Sombras”, a parte do ser misterioso cabia ao sedutor Christian Grey. Anastasia era uma jovem comum.

Revelando um pouco o enredo, Maxim é um aristocrático rico que herda a fortuna da sua família depois de uma horrível tragédia, e toda a responsabilidade que isso acarreta. Só que o conde não está preparado para desempenhar este novo papel.

Alessia, é uma “misteriosa, linda e talentosa” jovem com um passado complicado e perigoso, que acaba de chegar a Inglaterra e se torna sua empregada. O maior desafio de Maxim vai ser lutar contra o desejo e paixão que começa a sentir pela enigmática Alessia, nascida nos Balcãs.

Segundo a autora este é uma história inspirada nos romances históricos que gostava muito de ler no passado, como os de Nora Roberts.

E.L. James, de 56 anos, espera que os leitores criem com este novo casal a mesma ligação que criaram com Christian e Anastasia. A triologia das “Cinquenta Sombras” vendeu mais de 100 milhões de livros em todo o mundo e foi adaptada com sucesso para cinema. Em 2017, E.L. James, publicou “Mais Negro”, a versão de Christian Grey, sobre a história da triologia original.

Perante a história dos protagonistas, o jovem aristocrático inglês, rico e bem parecido, que vive em Londres e frequenta os exclusivos bairros de como Kensignton ou Chelsea, e a jovem estrangeira com um passado problemático e talentosa para as artes – Alessia tem um dom especial para a música - alguma imprensa dos EUA e Reino Unido começou a questionar se este novo romance de E.L. James não terá sido inspirado na história de amor do príncipe Harry e Meghan.

Coincidência ou não, quem já leu o livro perspetiva que “The Mister” tem tudo para agradar aos leitores como as “Cinquenta Sombras”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.