Autor português Afonso Cruz é um dos destaques do Salão do Livro

O escritor português Afonso Cruz é um dos nomes em destaque do 20° Salão do Livro, incluído no 37° Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, que vai decorrer entre 28 de fevereiro e 1 de março, na LuxExpo, em Kirchberg.

Nascido em 1971 na Figueira da Foz, o escritor, ilustrador, cineasta e músico Afonso Cruz é um dos mais premiados autores da nova geração portuguesa. Entre algumas distinções, foi agraciado com Grande Prémio de Literatura de Viagens, atribuído no ano passado pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), com a obra Jalan Jalan, recebeu o Prémio da União Europeia de Literatura, em 2012, ou ainda o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, em 2009.

Proposto pela coordenação de ensino do português e pela embaixada de Portugal no Luxemburgo, o encontro público com o escritor está marcado para sábado, às 15:30, na sala 2 da LuxExpo.

O 20° Salão do Livro conta este ano com a presença de cerca de 100 escritores: 35 vão estar em diferentes apresentações e conferências e outros 64 vão estar em ‘stands’ de escritores independentes ou de livrarias e editoras.

Entre eles, destaque para várias apresentações de escritores portugueses. No sábado: Rosário Alçada Araújo, pelas 14:00, e João de Melo, às 17:00. No domingo: João Manuel Ribeiro, às 11:00, enquanto às 14:00 tem lugar a apresentação do livro ‘Artes em Diálogo’, com a poetisa São Gonçalves e a pintora Edite Melo.

Também há espaço para contos de Cabo, com o intérprete Adriano Reis, a partir das 14:00 de sábado, no espaço infantil.

Antero Monteiro e Laetitia Évora são outros dos autores presentes no Salão do Livro.

HB / Redação Latina