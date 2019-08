O presidente da Marvel Entertainment é um "amigo de longa data" de Donald Trump.

Autor de "Maus" foi censurado pela Marvel por causa de Trump

Art Spiegelman, autor de novelas gráficas que ganhou o Prémio Pulitzer, em 1992, pela obra “Maus”, tornou público que recebeu um pedido da Marvel Entertainment para alterar uma passagem do prefácio do livro "Marvel: The Golden Age 1939-1949". O livro chega às bancas em setembro.

Spiegelman recusou-se a mudar o que tinha escrito e o texto foi públicado, na íntegra, pelo jornal The Guardian. Segundo o próprio, a Marvel estava a tentar manter-se "apolítica" e "que não ia deixar que as suas publicação tomassem uma posição política".

Art lembrou que Isaac Perlmutter, o presidente da empresa Marvel Entertainment, é um "amigo de longa data" de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um conselheiro informal e influente e ainda um membro da elite do clube de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, tendo doado 360 mil dólares (o máximo permitido) para a campanha presidencial de 2020", segundo dados oficiais.

No texto censurado, o escritor lembra que foram "os jovens judeus que criaram os primeiros super-heróis invocando salvadores que se assemelhavam a deuses" como forma de abordarem os problemas políticos do seu tempo, como a Grande Depressão ou a II Guerra Mundial. Spiegelman terminou o ensaio afirmando que "no mundo em que vivemos atualmente, o mais nefasto dos arqui-inimigos do Capitão América, o Caveira Vermelha, está ao vivo no ecrã e uma Caveira Laranja assombra a América". A Caveira Laranja a que se refere é Donald Trump.



O autor de "Maus" disse ao jornal britânico que "o fascismo internacional está à espreita... E as deslocações que se seguiram à crise económica de 2008 ajudaram-nos a chegar a um ponto onde o planeta parece estar quase a terminar."



Donald Trump e Isaac Permutter DR

A Marvel Entertainment é confundida com a Marvel Studios, uma subsidiária da Walt Disney Studios e a produtora dos populares filmes da Marvel Cinematic Universe, como "Os Vingadores" ou "Capitão América". Antes, fazia parte da Marvel Entertainment até que a Disney comprou os estúdios em agosto de 2015.