Transportes públicos

Autocarros. Petição pede redução da ‘amplitude máxima’ no setor privado

É uma nova petição pública que pode ser assinada no site petitions.lu.

O autor da iniciativa é Jean Michel Hollemans, que pede uma redução das horas de trabalho dos motoristas de autocarro no setor privado no Luxemburgo.



Concretamente, Hollemans reivindica que a chamada ‘amplitute máxima’ – tempos de condução e pausas diárias obrigatórias – de 15 horas diárias, estipulada num regulamento europeu, baixe para 11h30. No que toca aos trajetos de menos de 50 quilómetros, que podem ser regidos por regulamentos nacionais, pede que não ultrapassem as 10 horas por dia.

Para o autor da iniciativa, trata-se de uma questão de segurança nos transportes públicos. “Tendo em conta que uma amplitude demasiado longa é uma das causas mais frequentes dos acidentes de circulação, as medidas propostas visam reduzir os acidentes e contribuir para uma maior segurança rodoviária”, pode ler-se no texto da petição.

Tempos de condução e pausas diárias somados, a chamada 'amplitude máxima' dos motoristas de autocarro não pode exceder as 15 horas por dia, segundo as regras europeias. No Luxemburgo, a média é de 12.

À Rádio Latina, Paul Glouchitski, secretário-sindical da LCGB, revelou na semana passada que, no Luxemburgo, os motoristas passam, em média, 12 horas por dia nos autocarros, o que inclui as pausas. Contactado hoje pela Rádio Latina, sobre a nova petição pública sobre a matéria, o sindicalista disse, no entanto, que a amplitude média nos trajetos de menos de 50 quilómetros já é de 10 horas diárias.

Tal como qualquer petição pública no site petitions.lu, a iniciativa de Jean Michel Hollemans estará disponível durante seis semanas. Se recolher 4.500 assinaturas, o tema será debatido no Parlamento, na presença de deputados e membros do Governo.

Artigo: Diana Alves | Fotos: Marc Wilwert