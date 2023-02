O dispositivo deverá permitir determinar quais as linhas, locais e horários em que há mais risco de agressão.

Autocarros. Motoristas vão ter aplicação para sinalizar agressões

Os condutores de autocarro vão ter acesso a uma aplicação informática para sinalizarem eventuais agressões.



Num e-mail enviado à Rádio Latina, o diretor de comunicação da polícia, Frank Stoltz, adiantou que o “Ministério da Mobilidade e Obras Públicas está a implementar uma aplicação informática que permitirá aos motoristas de autocarros sinalizarem eventuais incidentes”.

De acordo com a polícia, o dispositivo deverá permitir determinar quais as linhas, locais e horários em que há mais risco de agressão, e organizar patrulhas policiais com base nessa informação, segundo Frank Stoltz.

Mais de 80 agressões em 2022

Questionada sobre o número de agressões contra motoristas, a polícia diz não dispor de “estatísticas dedicadas exclusivamente ao fenómeno das agressões nos transportes públicos”, remetendo o assunto para o Ministério da Mobilidade.

No final de janeiro passado, Paul Glouchitski, secretário-sindical da LCGB para a secção dos transportes, disse numa entrevista à revista Paperjam que em 2022 foram registadas 86 agressões físicas em autocarros. Para o responsável, o fenómeno explica-se, em parte, “pelo nervosismo criado pelo contexto de crise” e pelas medidas sanitárias, como o uso da máscara.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort