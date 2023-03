Autocarros, comboios ou elétrico. O que sai mais caro ao Estado

Atualidade em síntese 03 MAR 2023 Mais fast-food e menos roupa. A evolução do comércio luxemburguês

Há mais cadeias de fast-food no Luxemburgo e menos lojas de roupa. Estas são duas das conclusões da primeira edição do “Retail Report”, um relatório sobre a evolução do comércio no Luxemburgo, divulgado pela Direção-geral das Classes Médias, pela Confederação Luxemburguesa do Comércio e pela Câmara do Comércio.