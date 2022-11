A inscrição nos cadernos eleitorais está mais facilitada com a abolição da cláusula residência de cinco anos no país. A eleições decorrem no dia 11 de junho de 2023.

Eleições comunais

Autarcas apelam aos estrangeiros para se inscrevem nas listas eleitorais

A inscrição nos cadernos eleitorais está mais facilitada com a abolição da cláusula residência de cinco anos no país. A eleições decorrem no dia 11 de junho de 2023.

Autarcas da Cidade do Luxemburgo, de Ettelbruck e de Dudelange apelam à inscrição dos estrangeiros nas listas eleitorais, com vista às próximas eleições comunais, agendadas para 11 de junho de 2023.



Os burgomestres de Ettelbruck e Dudelange, Jean-Paul Schaaf e Dan Biancalana, e o vereador da capital responsável pelo pelouro da integração, Maurice Bauer, estiveram reunidos, na terça-feira, com líderes estrangeiros da sociedade civil, num encontro organizado pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE).

A Rádio Latina esteve no local e registou o apelo de Dan Biancalana para a inscrição nos cadernos eleitorais, agora mais facilitada com a abolição da cláusula residência de cinco anos no país.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O vereador da capital, Maurice Bauer, lembra que votar é também poder participar nas decisões que influenciam a vida quotidiana das pessoas, seja do serviço escolar, da gestão do lixo ou de outros serviços.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O burgomestre de Ettelburck, Jean-Paul Schaaf, também apelou à inscrição nos cadernos eleitorais, um passo importante para quem quer depois manter os mesmos políticos no poder ou escolher novas caras.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Para a presidente do CLAE, Pascale Zaourou, esta foi a primeira de várias ações para incitar os estrangeiros a inscreverem-se nas listas eleitorais.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O prazo de inscrição foi reduzido de 87 para 55 dias antes das eleições, sendo que as pessoas por optar por fazê-lo presencialmente na sua comuna ou online, via MyGuichet.lu.

As eleições comunais decorrem a 11 de junho. Até lá o CLAE e outros organismos vão estar no terreno com mais ações do género.

Henrique de Burgo

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.