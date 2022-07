A apresentação vai ter lugar na Câmara dos Assalariados, em Bonnevoie, pelas 17h.

Cabo Verde

Autarca da Cidade da Praia no Luxemburgo para atrair investimento

A apresentação vai ter lugar na Câmara dos Assalariados, em Bonnevoie, pelas 17h.

O Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, vai estar esta segunda-feira na Cidade do Luxemburgo para apresentar uma iniciativa que visa envolver a diáspora no desenvolvimento da capital de Cabo Verde.



Depois de Paris, Lisboa e Roterdão, o autarca termina hoje, no Grão-Ducado, um périplo para apresentar a "plataforma de investimento da diáspora cabo-verdiana para o desenvolvimento do município da Praia".

A apresentação vai ter lugar na Câmara dos Assalariados, em Bonnevoie, pelas 17h.

Ouvido pela Rádio Latina, Francisco Carvalho que explica que os emigrantes poderão escolher investir em projetos apresentados pelo município e obter um retorno financeiro ou propor novos negócios.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Francisco de Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Praia, capital cabo-verdiana, vai apresentar mais logo, em Bonnevoie, todos os detalhes desta plataforma de investimento.

Segundo o autarca, a Cidade da Praia é a primeira autarquia do arquipélago a avançar com uma iniciativa do género.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.