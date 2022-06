Café, óleos e gorduras e peixe e marisco são os produtos alimentares cujo preço mais subiu no último mês.

Atualidade em síntese 10 JUN 2022

Aumento dos preços. Café e peixe entre os produtos alimentares que mais subiram

Café, óleos e gorduras e peixe e marisco são os produtos alimentares cujo preço mais subiu no último mês.

No caso do café, a subida foi de 5,9% no mês de maio, ao passo que o preço dos óleos e gorduras aumentou 4,8% e o do peixe e marisco 3%, segundo os dados mensais do Instituto Nacional de Estatística (STATEC).

Por outro lado, o preço de alguns alimentos caiu, com os legumes frescos a apresentarem a diminuição mais expressiva: 10,5%. Feitas as contas, no total, o cabaz alimentar ficou 0,5% mais caro no mês passado em relação ao mês anterior. Na comparação anual, o aumento é de 5,7%.

Quanto aos produtos petrolíferos, e após quatro meses consecutivos a subir, o mês de maio trouxe uma descida dos preços. A quebra foi de 3,9% e deve-se, segundo o STATEC, a uma diminuição de 20% ao nível do preço do gás natural fruto dos apoios do Governo (ajudas que ficarão em vigor até ao final do ano).

Se olharmos para os combustíveis individualmente, o gasóleo apresenta uma subida mensal de 3% e a gasolina de 6,5%. Comparados com o mesmo período do ano passado, o preço dos produtos derivados do ouro negro disparou 49,7%.

Também as creches e ateliês de tempos livres estão 2,4% mais caros. O gabinete de estatísticas dá também conta da subida dos preços dos pneus (3,2%), das aulas de condução e inspeção automóvel (3,9%). Já o preço dos pacotes de viagens recuou 2,9% face a abril.

Com todas estas subidas (e algumas descidas) a taxa anual de inflação fixou-se nos 6,8% em maio. Em abril, tinha sido de 7%.

Parlamento vai debater petição que pede licença parental de nove meses

O Parlamento vai debater a petição pública que pede que a licença parental passe dos atuais seis para nove meses. O documento já alcançou o mínimo de 4.500 assinaturas para que o tema seja levado a debate na Câmara dos Deputados.

A petição é da autoria de Michèle Senninger que argumenta que, com um prolongamento da licença parental, os pais teriam a possibilidade de ficar com os filhos em casa até estes completarem um ano de idade.

“Com a atual licença de seis meses, a criança tem de ser colocada numa estrutura de acolhimento aos nove meses”, algo que, segundo a autora da petição, pode ser difícil quando, por exemplo, a criança é amamentada. Michèle Senninger lembra, a propósito, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno até aos dois anos de idade.

A autora da iniciativa, que já recolheu o apoio de mais de 4.600 pessoas, refere também os casos da vizinha Alemanha e da Suécia, onde a licença parental pode chegar aos três anos de idade e 16 meses, respetivamente.

Senninger explica também que muitos pais têm dificuldades em conjugar a vida familiar com o trabalho, algo que poderia ser facilitado com o prolongamento da licença parental. E defende ainda que uma licença de nove meses seria também uma mais-valia para as crianças.

Fim da máscara nos transportes públicos só no início da próxima semana

O fim do uso obrigatório de máscara nos transportes públicos só deverá entrar em vigor no início da próxima semana. A medida foi aprovada na ontem na Câmara dos Deputados, mas a lei terá ainda de ser publicada no Memorial, o equivalente ao Diário da Repíublica.

Segundo fonte da Câmara dos Deputados, citada pelo jornal Contacto, o Conselho de Estado tem ainda de isentar o parlamento da segunda votação constitucional, que não está na agenda de trabalhos para hoje, mas "provavelmente para terça-feira".

Presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais volta a aumentar no Luxemburgo

As análises às águas residuais do país continuam a registar uma presença "elevada" do SARS-CoV-2, (vírus que provoca a Covid-19) segundo o mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, no acrónimo inglês).

Da análise feita nas 13 estações de purificação, na última semana, emerge "uma elevada prevalência nacional do vírus", pode ler-se no estudo. O relatório conclui valores semelhantes nas várias estações de purificação espalhadas pelo Grão-Ducado.

Se no início da semana, os valores observados eram idênticos aos da semana anterior, mais para o fim da semana notou-se um ligeiro aumento da presença do SARS-CoV-2 nas águas residuais do país.

Note-se que o Grão-Ducado registou na semana passada 1.934 novas infeções, um aumento de 65% em comparação com a semana anterior.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus responsável pela covid-19 nas amostras de água.

Seguro dependência. Dois terços das pessoas recebem cuidados de saúde em casa

A maioria das pessoas prefere receber cuidados de saúde em casa, e não num hospital, centro de saúde ou consultório médico. Esta é a principal conclusão de um estudo levado a cabo pelo TNS ILRES.

O instituto tentou apurar o grau de satisfação dos beneficiários do seguro dependência e os chamados ajudantes familiares – pessoas privadas, na sua maioria oriundas do círculo familiar, que ajudam o doente no seu dia a dia –, concluindo que 83% das pessoas prefere ficar em casa.

Em comunicado, o Ministério da Segurança Social informa que dois terços dos beneficiários do seguro dependência recebem cuidados de saúde no domicílio, sendo que cerca de 40% só recebem assistência por parte de pessoas privadas. Na esmagadora maioria destes casos (90%), o apoio domiciliário é requerido pelo menos uma vez por dia.

Embora a maioria esteja satisfeita com as modalidades do seguro dependência, o ministério reconhece que há aspetos que podem ser melhorados. Atualmente os ajudantes recebem uma compensação financeira de 25 euros por hora prestada. O ministro da Segurança Social, Claude Haagen, quer rever, mas avisa que se trata de uma compensação financeira e não de um salário.

Outro dos projetos do Governo nesta matéria passa por melhorar a formação dos ajudantes.

Cidade do Luxemburgo. Ministro da Mobilidade não vê elétricos cheios em hora de ponta

O ministro da Mobilidade, François Bausch, não assume que os elétricos da Luxtram ficam cheios nas horas de ponta. Numa questão parlamentar, o deputado Max Hahn, do partido liberal DP, refere que os elétricos têm ficado sobrelotados nas horas de ponta e confronta o governante com o facto de a Luxtram estar a ser "vítima do seu próprio sucesso".

Na sua resposta, o ministro diz que não pode confirmar a sobrelotação nas horas de ponta, ou seja, das 8h às 9h no sentido Gare central - Kirchberg e das 17h às 18h no sentido inverso. François Bausch reconhece apenas que "pode ser que um elétrico fique cheio" em diferentes momentos do dia.

Para o governante, a sobrelotação poderá ocorrer em "casos extremos" e, nesses casos, aconselha as pessoas a esperar pelo próximo elétrico.

Segundo os números apresentados por François Bausch, há 15 elétricos por hora entre a Gare central e a LuxExpo. Cada elétrico pode transportar 300 pessoas, ou seja, a cada hora podem ser transportadas 4.500 pessoas. Por dia, o ministro garante que a Luxtram transporta 70 mil pessoas.

Sem querer reconhecer a sobrelotação dos elétricos nas horas de ponta, o ministro refere, no entanto, que vai reforçar nos próximos dois anos os pontos de ligação entre o elétrico e os comboios e autocarros para aliviar a Gare central da capital.

Ministro da Administração Interna vai estar no Luxemburgo para assinalar o 10 de Junho

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, participa hoje, na cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, organizada pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

O governante, que foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do XXI Governo Constitucional, antes de Berta Nunes, marca presença numa receção dirigida à comunidade portuguesa, marcada para as 18h, no Cercle Cité. O evento, contará com discursos do ministro e do embaixador de Portugal, no Luxemburgo, António Gamito.

Depois de dois anos condicionados pela covid-19, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas voltam gradualmente ao formato anterior à pandemia.

Fondation Idea: "Viva a imigração portuguesa" no Luxemburgo

A Fondation Idea faz neste Dia de Portugal uma homenagem à comunidade lusitana no Grão-Ducado.

Num artigo publicado no seu site, a fundação de estudos socioeconómicos destaca o importante contributo da comunidade portuguesa no país. O diretor da Fondation Idea, Muriel Bouchet, salienta a "calorosa dimensão latina" que a comunidade portuguesa trouxe ao país e a sua "contribuição económica crucial".

A organização destaca ainda que, em 2021, 94.000 residentes possuíam nacionalidade portuguesa e cerca de 10.000 residentes tinham dupla nacionalidade, o que, feitas as contas, equivale a 16% da população total.

Trabalhador da construção civil morre em acidente de trabalho em Ell

Um homem de 55 anos morreu esta quinta-feira, ao final da tarde, na sequência de um acidente de trabalho em Ell.

Segundo as autoridades policiais, o trabalhador encontrava-se numa vala de vários metros de profundidade e terá ficado soterrado após um deslizamento de terra.

Uma equipa de emergência tentou socorrer o trabalhador, mas este acabou por morrer ainda no local.

O Ministério Público ordenou uma investigação e a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) esteve no local.

Mulher de 27 anos morre em acidente fatal na A7

Uma mulher de 27 anos morreu esta noite num acidente de viação na autoestrada A7.

Segundo as autoridades policiais, o acidente ocorreu por volta das 21:15 entre o túnel Grouft e o túnel Stafelter. Por razões ainda por esclarecer, a mulher parou na via de emergência e saiu do carro. Nesse preciso momento, um camião passou, e abalroou a vítima.

A mulher residente no sul do país acabou por falecer no hospital, devido à gravidade dos ferimentos. As duas outras pessoas que se encontravam na viatura foram transportadas para o hospital onde efetuaram exames de controlo.

O Ministério Público já abriu uma investigação. Quem tiver presenciado o acidente deve contactar as autoridades policiais (113).

Siderúrgica espanhola descarta fusão com luxemburguesa Aperam

O conselho de administração do grupo siderúrgico espanhol Acerinox não vai continuar as negociações para se fundir com a luxemburguesa Aperam.

A imprensa espanhola refere que o grupo espanhol enviou um comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários a dar conta do fim das negociações para a criação de um novo gigante do aço.

A fusão das duas empresas, cada uma avaliada em mais de três mil milhões de euros, daria origem ao maior produtor europeu de aço inoxidável.

A Aperam produz e comercializa aços inoxidáveis, aços elétricos e aços especiais. Com sede no Luxemburgo, a empresa está atualmente presente em 40 países, com grande parte da produção no Brasil. Em 2011, separou-se da ArcelorMittal, mas o seu dono continua a ser o magnata indiano Lakshmi Mittal.

Inscrições abertas para a cerimónia oficial do 23 de junho na Philharmonie

Abriram esta manhã as inscrições para assistir à cerimónia oficial da Festa Nacional, no dia 23 de junho, marcada para as 10h, na Philharmonie, no bairro de Kirchberg.

O número de lugares é limitado, pelo que os convites serão atribuídos consoante a ordem de inscrição.

Os interessados devem inscrever-se através do site gouvernement.lu, indicando o nome, número de segurança social, morada e número de telefone.

Numa nota divulgada à comunicação social, o Serviço de Imprensa do Governo avisa que as inscrições incompletas não serão tidas em conta.

A cerimónia, contará com a presença da família grã-ducal, deputados, membros do Governo, do Conselho de Estado, do Ministério Público, do conselho comunal da cidade do Luxemburgo e do corpo diplomático no grão-ducado.

Fast-food. KFC vai chegar ao Luxemburgo com duas lojas no Norte

A gigante do fast-food Kentucky Fried Chicken (KFC), especialista em frango, vai entrar em breve no mercado luxemburguês.

A KFC refere em comunicado que em 2023 vai abrir dois restaurantes no norte do país: um no centro comercial Nordstrooss Shopping Mile, em Marnach, e outro no centro comercial de Pommerloch, em Wiltz.

O operador dos dois restaurantes no Luxemburgo, a cadeia de retalho EG Group, refere que o conceito passa por um espaço com esplanada, um drive-in e também um serviço de entrega.

A KFC e a EG Group preveem abrir mais lojas futuramente. Sem especificar datas, referem que o mercado luxemburguês tem potencial para receber entre cinco e dez restaurantes KFC.

As lojas KFC mais próximas do Grão-Ducado estão em Mont-Saint-Martin e Thionville, ambas em França.

Portugal vence República Checa e é líder isolado do Grupo da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol isolou-se na liderança do Grupo A2 da Liga das Nações, ao vencer a República Checa por 2-0, em encontro da terceira jornada, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

João Cancelo, aos 33 minutos, e Gonçalo Guedes, aos 38, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, ambos depois de assistências de Bernardo Silva.

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, contra cinco da Espanha, que venceu em Genebra por 1-0, quatro da República Checa e nenhum da Suíça.

Futebol. Luxemburgo recebe Turquia este sábado para a Liga das Nações

O Luxemburgo defronta este sábado a Turquia, no terceiro embate do grupo 1 da Liga C da Taça das Nações.

Depois da vitória fora de portas, no sábado, contra a Lituânia (2-0) e as Ilhas Faroé (1-0), os comandados pelo selecionador Luc Holtz vão tentar uma terceira vitória consecutiva na receção aos turcos, um adversário mais cotado.

Tal como o Luxemburgo, a Turquia tem também seis pontos, mas lidera o grupo por ter mais sete golos do que os leões vermelhos.

O jogo vai ter lugar às 20h45, no estádio nacional, em Kockelscheuer.

Entre os convocados pelo selecionador Luc Holtz há seis lusófonos: Marvin Martins, Mica Pinto, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

Na próxima terça-feira, dia 14, o Luxemburgo volta a jogar contra as Ilhas Faroé, mas em Kockelsheuer. Os restantes jogos contra a Turquia e a Lituânia serão disputados em setembro.

Redação Latina | Lusa |