A introdução de um teto máximo dos preços da energia, medidas fiscais ou ainda um subsídio foram algumas propostas que surgiram por parte dos diferentes partidos.

Radio Latina 5 min.

Atualidade em síntese 11 FEV 2021

Aumentar o poder de compra? Governo compromete-se a fazer propostas concretas

O aumento dos preços da energia está a ter um impacto no poder de compra dos agregados familiares do Luxemburgo. A forma como o Estado pode compensar essa perda foi debatida esta quarta-feira no Parlamento, sendo que o Governo se comprometeu a apresentar brevemente propostas concretas.

A pedido do partido cristão social (CSV), o Parlamento abordou a questão do poder de compra que está a diminuir devido ao aumento dos preços da energia.

Para a ministra das Finanças, Yuriko Backes, o Governo tem elaborado medidas para manter o poder de compra da população, nomeadamente a gratuitidade das cantinas nas escolas e das estruturas de acolhimento das crianças ou ainda reduções fiscais. Mas acrescentou que vai analisar as propostas dos outros partidos e elaborar um projeto de lei.

Outra medida decidida ultimamente pelo Executivo para manter o poder de compra foi o de aumentar o subsídio de vida cara. No entanto, segundo o CSV é preciso aumentar o patamar que dá acesso a essa ajuda financeira, para que as famílias com rendimentos médios possam também aceder ao subsídio.

O partido cristão social propôs ainda que o preço do gasóleo de aquecimento fosse limitado com um teto máximo, pelo menos durante algum tempo.

A ministra das Finanças respondeu que a indexação dos salários é uma garantia para adaptar os salários ao custo de vida e que a última indexação ocorreu no passado mês de outubro, sendo que a próxima tranche já poderá ocorrer nesta primavera.

Número de pessoas infetadas nos lares começa a baixar

A ministra da Família confirmou esta quinta-feira que atualmente há 150 casos positivos nos lares de idosos do Luxemburgo. Uma diminuição de 30%, uma vez que na semana anterior ainda eram 219 casos.

Numa publicação nas redes sociais, Corinne Cahen garante que a maioria dos infetados não têm sintomas ou então são muito ligeiros.

Nove residentes tiveram de ser hospitalizados, mas a ministra sublinha que a covid não é necessariamente a causa. Essas pessoas sofrem de outras patologias, mas deram entrada no hospital positivos ao SARS-CoV-2.

Note-se ainda que 61 idosos testados positivos estão a ser acompanhados em casa por cuidadores de saúde. Uma diminuição de cerca de 40% em comparação com a semana anterior.

Aluno da escola de policia condenado por usar CovidCheck falso

Um jovem aluno da polícia foi condenado a um ano e meio de prisão com pena suspensa por ter utilizado o certificado CovidCheck de um colega.

Segundo a RTL, este jovem utilizou várias vezes o certificado de um colega, não estando vacinado ou testado à covid-19. Para além da pena de prisão suspensa, o tribunal decidiu ainda de o multar com uma coima de 1.500 euros.

A condenação foi além do pedido pelo Ministério Público. Segundo os juízes, não estando vacinado, nem testado, o jovem colocou os seus colegas em risco.

O indivíduo foi ainda expulso da escola de policia.

Cerca de 90% dos profissionais de saúde residentes no Luxemburgo estão vacinados

A grande maioria dos profissionais de saúde e de cuidados aos doentes residentes no Grão-Ducado está vacinada contra a Covid-19. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, revela numa resposta parlamentar ao partido CSV que a taxa atual de vacinação desses profissionais é de 89,8% para os residentes.

O Luxemburgo conta com cerca de 17.500 mil destes trabalhadores no ativo (incluindo 2.500 médicos), sendo que 60% são transfronteiriços.

Entre estes profissionais de saúde que atravessam a fronteira para trabalhar no Grão-Ducado a taxa de vacinação desce para os 55,6%. Mas a ministra sublinha que esse valor pode ser mais elevado, porque muitos desses trabalhadores foram vacinados no seu país de origem e a Direção de Saúde não dispõe desses dados.

Quanto à taxa de vacinação de reforço entre os profissionais de saúde e de cuidados médicos residentes no Luxemburgo é de 70,4%.

Ucrânia. Biden alerta que conflito entre EUA e Rússia será uma “guerra mundial”

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden voltou a aconselhar os seus cidadãos na Ucrânia a deixarem o pais, lembrando que um possível conflito entre as forças norte-americanas e russas será uma “guerra mundial”.

Na quarta-feira, a Casa Branca aprovou um plano do Pentágono para que os seus militares destacados na Polónia construam abrigos temporários e possam auxiliar cidadãos norte-americanos numa eventual retirada da Ucrânia, em caso de invasão pela Rússia.

Este plano envolveria os 1.700 militares que o chefe de Estado norte-americano autorizou que fossem destacados para a Polónia na semana passada.

Segundo uma avaliação militar e da inteligência norte-americana, os militares russos podem lançar uma invasão em grande escala, com tanques, que poderiam chegar à capital ucraniana, em 48 horas.

Legislativa. Governo assinala aumento de 100.000 votantes no estrangeiro

O Governo português assinalou um aumento de 100.000 votantes no estrangeiro nas eleições legislativas de 30 de janeiro, face às de 2019, para um total de mais de 257 mil eleitores.

Estes dados correspondem ao escrutínio provisório, sendo que os dados definitivos serão ainda publicados em Diário da República.

Já no que se refere aos eleitores inscritos, a participação aumentou de 10,79% em 2019 para 16,94% no corrente ano.

Por país, destaca-se França com o maior número de votantes (69.890), seguido pela Suíça (41.532) e o Brasil (34.915).

FC Porto e Sporting “fazem” contas para o título em clássico no Dragão

As contas do título vão estar em jogo hoje no Dragão, quando FC Porto e Sporting se defrontarem em jogo da vigésima-segunda.ª jornada da I Liga de futebol, numa altura em que seis pontos separam as duas equipas.

O jogo, com início às 21:15 e arbitragem de João Pinheiro, pode deixar, em caso de vitória, o FC Porto ‘embalado’ para o título, com nove pontos de vantagem para o Sporting, ou, em contrapartida, relançar a candidatura do Sporting, que poderá reduzir a desvantagem para três pontos em caso de triunfo.

Redação Latina | Lusa | Foto Shutterstock