Audrey Hepburn recusou ser Anne Frank no cinema

Atriz sofreu na pele os mesmos horrores da Segunda Guerra.

Outono de 1957. Doze anos após o final da Segunda Guerra Mundial, Otto Frank, o pai de Anne Frank viaja até à Suíça para pedir pessoalmente à estrela de Holywood, Audrey Hepburn, que interprete o papel da sua filha, Anne Frank, no filme baseado no diário que Anne escreveu. Mas a atriz recusou o papel.

A razão: tal como Anne Frank, também a musa de Givenchy tinha vivido as mesmas privações. Passou fome e a sua família também foi assassinada pelos nazis na Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial. As cruéis semelhanças entre as duas meninas da mesma idade são agora contadas num novo livro "Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II", de Robert Matzen.

Com base nesta obra, a revista "People", conta a história de como Hepburn recusou interpretar a famosa menina judia, que esteve escondida, juntamente com a família, dos nazis durante dois anos, no sótão de uma família amiga, em Amesterdão, na Holanda. Durante esse tempo, escreveu o diário que deu origem ao famoso livro "O diário de Anne Frank".

Para Hepburn, Anne Frank era a sua "irmã de alma" por tudo o que tinham em comum. E tinham muito, mesmo para além dos horrores do Holocausto. Audrey Hepburn e Anne Frank nasceram no mesmo ano, 1929, apenas com um mês de diferença, a atriz, em maio, na Bélgica e Anne Frank, em Junho, na Alemanha. Ambas não se davam bem com as mães, ambas quiseram ser estrelas de Hollywood – Anne Frank fala disso numa das passagens do seu diário.

Depois veio o pior e as duas meninas continuaram com as vidas entrelaçadas. Ambas foram para a Holanda, com as famílias para fugir à perseguição nazi, viviam a poucos quilómetros de distância e sofreram na pele os horrores da guerra. Só que Anne Frank não sobreviveu ao Holocausto, Audrey conseguiu. E conseguiu realizar o sonho de Hollywood. Mas a guerra marcou-a para sempre.

"Na minha adolescência conheci a garra gelada do terror humano", escreveu a atriz, "Viu-o, ouvi-o e senti-o. E é algo que não desaparece. Não foi um pesadelo. Eu estive lá e tudo isto aconteceu". Traumas de um passado que teimaram em persistir para o resto da sua vida e que lhe causaram sequelas emocionais e físicas, como ter de desistir do sonho de ser bailarina de ballet e dos tantos abortos que sofreu, devido à fome que passou.

"Senti-me muito identificada com Anne Frank"

"Li 'O diário de Anne Frank' quando foi publicado pela primeira vez. Senti-me muito identificada com aquela pobre criança que havia escrito o que eu vivi, senti e que tinha a mesma idade do que eu", contou a atriz na sua biografia de referência, "Audrey Hepburn", escrita por Donald Spoto, em 2006. Na altura da publicação, a atriz tinha 17 anos, e as imagens de tudo o que tinha passado às mãos dos nazis ainda estavam bem vivias.

"O diário de Anne Frank", tornou-se um dos símbolos do Holocausto, e uma das obras mais lidas do mundo, também convertida em filme anos mais tarde, e foi também um dos mais marcantes na vida de Audrey Hepburn. A atriz recorda-se de uma das passagens do livro que a deixou em choque passados tantos anos. "Cinco reféns executados hoje", e o local descrito era o mesmo onde, em 1942, os nazis haviam fuzilado o seu tio Otto van Limburg.

Ambas viveram um inverno gelado, sem comida, após a dura batalha e do fracasso da operação "Market Garden" para acelerar o fim da guerra. Quando a paz chegou e com ela a libertação, Audrey era pele e osso, um caso extremo de subnutrição. Ao vê-la assim, um soldado dos EUA ofereceu-lhe cinco tabletes de chocolate e quase a matou com o gesto. Audrey devorou-as mas o seu corpo não não estava preparado para tal. Mas sobreviveu.

"Sobrevivíamos com um pedaço de pão feito com qualquer cereal e um prato de sopa aguada feito com apenas uma batata (…) Os que aguentavam mantinha-se vivos, o que quer dizer que não estávamos mortos", escreveu a icónica atriz de Hollywood.

Pai de Audrey almoçou com Hitler

Ao contrário de Anne Frank, Audrey tinha o inimigo na família. O seu pai, Joseph Ruston, era, aliás, simpatizante nazi e antissemita que chegou a almoçar em Munique com Hitler e Valkiria Mitford, uma aristocrata inglesa apaixonada pelo líder da Alemanha nazi. Rouston, homem de grandes influências era também admirador de Oswald Mosley, líder da extrema-direita fascista, naquela altura, em Inglaterra.

Tudo isto causava grande revolta a Audrey e colocava a sua vida em perigo dada a sua simpatia pela Resistência. Na biografia escrita por Spoto, o autor garante que Audrey levava mensagens à Resistência e que se envolveu no salvamento de um paraquedista britânico escondido. Para além de dançar em encontros artísticos clandestinos, onde se angariavam fundos para o movimento. Se fosse descoberta, Audrey arriscava, no mínimo a deportação.

Enquanto Anne Frank pertencia a uma família de classe média alemã, e viveu com a família até ao fim, Audrey Hepburn vinha da aristocracia. A mãe, uma baronesa holandesa, e o pai britânico, puseram-na a estudar num colégio interno, na Holanda, onde a avó a acompanhava de perto.

O filme "O Diário de Anne Frank", estreou nos cinemas em 1959, realizado George Stevens, e com a estreante atriz Millie Perkins, no papel de Anne Frank. Já o livro foi publicado pela primeira vez em 1947 dois anos depois de jovem ter morrido no campo de concentração de Bergen-Belsen, juntamente com toda a família. Apenas o pai sobreviveu ao Holocasto. Até hoje o livro já vendeu mais de 70 milhões de cópias.