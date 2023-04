A Plataforma de Imigração e Integração do Luxemburgo (PiiLux) e a autarquia da cidade do Luxemburgo organizam uma mesa-redonda sobre o novo modelo de acolhimento e integração no Luxemburgo.

Atualidade em síntese 26 ABR 2023

Luxemburgo vai ter uma "lei da convivência intercultural"

O evento vai ter lugar na quinta-feira, 27 de abril, às 19h, no Centre Culturel da Gare (29, rue de Strasbourg), na capital.



Entre os oradores convidados estarão a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, o vereador da capital responsável pela integração, Maurice Bauer, o diretor político da ASTI, Sérgio Ferreira, e o antigo vice-presidente Conselho Nacional de Estrangeiros, Mário Lobo.

A mesa-redonda vai abordar o novo projeto de lei sobre a convivência intercultural. Uma das medidas que o novo texto prevê, será a criação de um Conselho Superior para a Convivência Intercultural, que deverá substituir o atual comité interministerial para a integração e o Conselho Nacional para os Estrangeiros.

Crise na construção? “Não podemos generalizar”



Patrões traçam um cenário sombrio, sindicatos desdramatizam. Questionado pela Rádio Latina sobre a crise no setor da construção, Jean-Luc de Matteis, da OGBL, rejeitou a ideia de que o ramo está crise.

Reconhece que tem havido uma quebra nas vendas imobiliárias, mas lembra que há muitas empresas com falta de mão de obra, e pede para que não se generalize. Oiça aqui as declarações do sindicalista.

Estudo sobre redução do tempo de trabalho requer (afinal) mais estudos

Reduzir, ou não, o tempo de trabalho semanal no Luxemburgo? Eis a questão que motivou um estudo que recomenda a realização de mais estudos sobre a matéria. À partida até se pode questionar porque razão o Ministério do Trabalho encomendou este estudo ao Instituto Luxemburguês de Investigação Socioeconómico (LISER), já que a redução do tempo de trabalho é há muito uma realidade noutros países.

“Fizemos as contas”. Câmara do Comércio contra a redução do tempo de trabalho A Câmara do Comércio fez as contas e declara-se contra a redução do tempo de trabalho.

Em Portugal, por exemplo, o horário laboral dos funcionários públicos foi reduzido para 35 horas em julho de 2016. Na vizinha França trabalha-se 35 horas por semana. Uma redução efetiva desde o ano 2000. Não poderia o Governo analisar a aplicação da medida em França ou em Portugal para tomar uma decisão?

O ministro do Trabalho, Georges Engel (LASP), que defende que se deve “trabalhar para viver e não viver para trabalhar”, considerou que apesar de outros países terem reduzido o tempo de trabalho, o Luxemburgo precisava de saber quais os riscos associados à medida tanto para os trabalhadores como para as empresas. Leia aqui o artigo na íntegra.

Foto: Polícia grã-ducal

Adolescente de 16 anos desaparecido há uma semana

Camron Pereira de Sousa, um jovem de 16 anos, está desaparecido há uma semana. A polícia grã-ducal lançou um apelo a testemunhas para tentar localizar o adolescente.

Segundo as autoridades, o jovem foi visto pela última vez a 20 de abril no Liceu de Belval.

De acordo com a descrição da polícia, Camron Pereira de Sousa é magro, mede cerca de 1,70 metros, tem cabelos escuros curtos e encaracolados e tez morena.

No dia do desaparecimento, o jovem vestia uma camisola com capuz preta, calças claras e sapatilhas pretas da marca Asics, segundo a imprensa.

Qualquer informação que possa conduzir ao seu paradeiro deve ser comunicada à polícia de Differdange, através do número de telefone +352 244 53 1000 ou pelo e-mail police.differdange@police.etat.lu.

Luxemburgo e Portugal participam no primeiro projeto de hospital de campanha pan-europeu

A Comissão Europeia (CE) atribuiu 106,2 milhões de euros ao Luxemburgo, Portugal, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Roménia e Turquia para criarem um hospital de campanha pan-europeu a partir de 2024.

A medida foi anunciada pela CE, fazendo referência de que o orçamento atribuído faz parte do mecanismo de proteção civil da União Europeia. O objetivo passará por aumentar a assistência médica de emergência às populações afetadas por grandes catástrofes naturais ou de origem humana.

Neste contexto, espera-se a criação de três equipas médicas de emergência, com serviços cirúrgicos e de diagnóstico, e ainda 17 equipas de cuidados especializados para responder a uma vasta gama de cenários de catástrofe.

Equipa portuguesa de resgate no sismo da Turquia condecorada por Erdogan

A equipa portuguesa que esteve na Turquia nas operações de busca e salvamento, após os sismos de fevereiro, foi condecorada, em Ancara, pelo presidente turco, Recep Erdogan.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a distinção foi entregue ao comandante e chefe de missão, José Guilherme, que liderou a equipa de 52 elementos.

Os portugueses estiveram mais de uma semana na cidade de Antáquia/Hatay, tendo conseguido resgatar uma criança de 10 anos com vida.

Julgamento de Trump por alegada violação arranca em Nova Iorque

O julgamento do caso em que o ex-Presidente norte-americano Donald Trump é acusado de violação pela jornalista. Jean Carroll arrancou, na terça-feira, num tribunal de Nova Iorque.

Donald Trump, que não estava no tribunal, mas não descartou testemunhar, tem acusado Carroll inventar a alegação de violação para aumentar as vendas de um livro que publicou.

O júri vai decidir se a violação ocorreu e se o ex-Presidente norte-americano difamou a jornalista.

Taça de Portugal. Braga está pela oitava vez na final

O Sporting de Braga qualificou-se ontem pela oitava vez para a final da Taça de Portugal em futebol, ao empatar a dois golos na receção ao ‘secundário’ Nacional, em encontro da segunda mão das meias-finais.

A formação ‘arsenalista’ fica agora à espera do vencedor da meia-final entre Famalicão e FC Porto, que se defrontam hoje, a partir das nove e meia da noite.

A final da Taça de Portugal está agendada para 04 de junho.

Famalicão e FC Porto começam a disputar acesso à final da Taça de Portugal

O Famalicão, que nunca chegou à final, e o FC Porto, detentor do troféu, defrontam-se hoje em Vila Nova de Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

O encontro está marcado para as 21:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão, e conta com relato na Rádio Latina, num simultâneo com a Antena 1.

Textos: Redação Latina | Lusa