Agora é oficial. A atriz viajou até Brasília para aceitar o desafio proposto por Jair Bolsonaro.

Atriz Regina Duarte é a nova secretária da Cultura do Brasil

Agora é oficial. A atriz viajou até Brasília para aceitar o desafio proposto por Jair Bolsonaro.

Na tarde de hoje, à saída de um encontro com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, local de trabalho da Presidência da República, em Brasília, Regina Duarte foi questionada por jornalistas se tinha aceitado o convite do chefe de Estado, tendo respondido “sim”.

“Sim (…). Só que agora vão correr os proclamas antes do casamento”, respondeu a atriz, numa referência a metáforas de noivado que têm sido usadas por Regina Duarte e por Bolsonaro, para se referirem ao período de testes que a brasileira pretendeu efetuar antes de dar uma resposta ao convite.

O edital de Proclamas é um documento que o cartório emite quando os noivos dão entrada no casamento civil.

AFP

A atriz, confessa apoiante de Bolsonaro, desembarcou em Brasília ao início da tarde de hoje, mas na ocasião não deu detalhes à imprensa local, afirmando que havia um protocolo a ser seguido e que não poderia falar sobre o assunto.

Contudo, ao final da tarde, decidiu confirmar que será a nova secretária da Cultura do país sul-americano.

Já o chefe de Estado declarou, ao final da tarde, que está tudo “encaminhado” com a atriz.

“Está tudo certo, está encaminhado. Ela [Regina Duarte] está a acertar umas questões pessoais”, indicou Bolsonaro, citado pelo jornal O Globo.

Na rede social Twitter, o ministro do Turismo do Brasil, Marcelo Álvaro Antônio, escreveu que a Cultura do país “terá ainda mais voz” com a presença da atriz no Governo.

Contudo, ao final da tarde, decidiu confirmar que será a nova secretária da Cultura do país sul-americano. Já o chefe de Estado declarou, ao final da tarde, que está tudo “encaminhado” com a atriz.

“Está tudo certo, está encaminhado. Ela [Regina Duarte] está a acertar umas questões pessoais”, indicou Bolsonaro, citado pelo jornal O Globo.

Na rede social Twitter, o ministro do Turismo do Brasil, Marcelo Álvaro Antônio, escreveu que a Cultura do país “terá ainda mais voz” com a presença da atriz no Governo.