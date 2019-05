Daniela Melchior, que interpreta 'Isabel', na novela da TVI "Valor da Vida" vai estrear-se em Hollywood.

Atriz portuguesa vai ser vilã na sequela de "Esquadrão Suicida"

Há mais uma Daniela portuguesa em Hollywood. Depois de Ruah, uma das protagonistas de série de sucesso "Investigação Criminal, Los Angeles", segue-se agora Daniela Melchior, a atriz que em Portugal é conhecida principalmente pelos seus papéis em novelas portuguesas. Na mais recente em 'Valor da Vida', na TVI, a atriz aparece como 'Isabel'.



A portuguesa vai estrear-se em Hollywood na sequela do filme "Esquadrão Suicida". Na versão original da história, da DC Comics, a portuguesa será uma das inimigas do Batman. A jovem, de 22 anos, vai contracenar com estrelas como Margot Robbie ou Idris Elba. Aos 22 anos, a jovem acaba de dar um salto gigante para uma produção que foi um sucesso de bilheteira.

Embora Daniela continue a aparecer todas as noites como 'Isabel', em 'Valor da Vida', as gravações da novela já terminaram em janeiro, pelo que a atriz está livre para começar as filmagens da sequela, cuja estreia está prevista para 2021.



A escolha da portuguesa para ser uma das vilãs do novo filme foi anunciada pela revista Variety. Na sequela realizada por James Gunn, Daniela Melchior vai interpretar a vilã 'Ratcatcher' que, na versão original, em banda desenhada, é um dos inimigos de Batman. A personagem masculina possui um talento para comunicar com ratazanas e treiná-las, levando-as a agir consoante a sua vontade em Gotham City.

Porém, na versão adaptada ao cinema, a Warner Bros. decidiu transformar 'Ratcatcher' numa personagem feminina, "que terá uma ligação com a personagem desempenhada por Idris Elba", cujo papel ainda pouco se sabe.

Nos últimos dias, a atriz tem colocado inúmeras fotografias suas em Los Angeles, nos EUA, pelo que a razão desta viagem está agora explicada.

"Parabéns Daniela Melchior! Felicidades para esta estreia no cinema americano da nomeada para o prémio Sophia de melhor atriz por Parque Mayer" escreveu já a Academia Portuguesa de Cinema nas redes sociais. Parque Mayer é um filme de António-Pedro Vasconcelos que a jovem coprotagonizou ao lado de Diogo Morgado e que este ano foi o mais nomeado para os Prémios Sophia - prémios espanhóis de cinema -, com 15 nomeações. Contudo, recebeu apenas três, a do melhor realizador, do melhor guarda-roupa e da melhor maquilhagem e cabelos.

O primeiro filme de "Esquadrão Suicida" contou com Jared Leto, Will Smith e Cara Delevingne, e tornou-se um fenómeno de bilheteira.