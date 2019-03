A atriz portuguesa Alba Baptista é a protagonista da série “Warrior Nun”, da Netflix, que está em gravações e conta também com Joaquim de Almeida no elenco, anunciou a plataforma de ‘streaming’.

Atriz portuguesa Alba Baptista protagoniza série da Netflix

A atriz portuguesa Alba Baptista é a protagonista da série “Warrior Nun”, da Netflix, que está em gravações e conta também com Joaquim de Almeida no elenco, anunciou a plataforma de ‘streaming’.

A série é inspirada na banda desenhada “Warrior Nun Areala”, de Ben Dunn, publicada originalmente em 1994. A história tem como protagonista uma jovem, interpretada por Alba Baptista, que “acorda na morgue investida de poderes extraordinários e vê-se envolvida numa batalha entre o bem e o mal”, segundo informação disponível no ‘site’ da Netflix.



De acordo com o agenciamento da atriz, num comunicado hoje divulgado, “as gravações já estão a decorrer em Málaga [Espanha]”.

O elenco da série, produzida por Simon Barry (responsável por, entre outras, “Ghost Wars” e “Van Helsing”), inclui ainda, entre outros, Toya Turner, Tristan Ulloa, Thekla Reuten, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea e Emilio Sakraya.

Alba Baptista, de 21 anos, foi distinguida em novembro no Festival de Cinema Europeu Subtitle, na Irlanda, com o prémio Revelação (feminina). A atriz concluiu em 2012 o curso de interpretação da ACT – Escola de Atores, tendo depois disso trabalhado tanto em cinema como em televisão. No cinema, fez parte do elenco de filmes como “Leviano”, de Justin Amorim, “Miami”, de Simão Cayatte, “Caminhos Magnétykos”, de Edgar Pêra, e “Tudo o que imagino”, de Leonor Noivo.

Em televisão fez parte, por exemplo, dos elencos de séries como “Filha da Lei” e “País Irmão”, e de telenovelas como “A Impostora" e "Jogo Duplo”. A série “Warrion Nun” ainda não tem data de estreia prevista.

