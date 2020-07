Kelly Preston era casada com John Travolta e contracenou com Tom Cruise em "Jerry Maguire" e Arnold Schwarzenegger em "Gémeos".

Atriz Kelly Preston morre aos 57 anos

Kelly Preston era casada com John Travolta e contracenou com Tom Cruise em "Jerry Maguire" e Arnold Schwarzenegger em "Gémeos".

Numa mensagem publicada na rede social Instagram, no domingo, Travolta informou que Preston, com quem estava casado há 28 anos, morreu após uma batalha de dois anos contra o cancro da mama.

"É com o coração muito pesado que vos informo que a minha bela esposa Kelly perdeu a sua batalha de dois anos contra o cancro da mama", escreveu o ator. "Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de muitos".

Preston teve uma longa carreira como atriz em filmes e televisão, contracenando algumas vezes com o marido, como em "Campo de Batalha" ("Battlefield Earth"), em 2000.

Preston e Travolta casaram-se numa cerimónia em Paris em 1991, enquanto esperavam o primeiro filho, Jett.

Em janeiro de 2009, Jett Travolta, então com 16 anos, que sofria de doença crónica, morreu na casa de férias da família nas Bahamas. O casal teve mais dois filhos, Ella Bleu, em 2000, e Benjamin, em 2010.

Travolta e Preston conheceram-se durante as filmagens do filme "The Experts", de 1988, e contracenaram pela última vez juntos em "Gotti", de 2018. "O amor e a vida de Kelly serão sempre recordados", escreveu Travolta no Instagram. "Vou retirar-me algum tempo para apoiar os meus filhos, que perderam a mãe, por isso perdoem-me antecipadamente se não tiverem notícias nossas durante algum tempo".

Agência Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.