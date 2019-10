Diogo Carmona, 22 anos, foi atropelado por um comboio na linha do Estoril, no passado sábado, 26. Foi salvo mas perdeu um pé. Os motivos estão por apurar.

Radio Latina 6 4 min.

Ator de 'Morangos com Açúcar' foi colhido por comboio

Diogo Carmona, 22 anos, foi atropelado por um comboio na linha do Estoril, no passado sábado, 26. Foi salvo mas perdeu um pé. Os motivos estão por apurar.

O acidente aconteceu ao final da tarde de sábado, pela 19h15. O jovem sofreu ferimentos graves, mas conseguiu ser salvo. Os médicos do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, para onde foi levado, tiveram foi de lhe amputar o pé e foi pé direito.

Neste momento, a imprensa apresenta vários motivos e há muitas especulações sobre os motivos do grave acidente, entre eles a tentativa de suicídio, dado os problemas do foro psiquiátrico divulgados pela mãe, e conhecidos e a publicação de uma carta de 'suicídio metafórico', no ano passado, pelo jovem ator da 'Floribela', nas redes sociais.

Incompatibilizado com a mãe e com os avós a quem denunciou publicamente, e desesperado por encontrar um trabalho, mesmo que não fosse em representação, moradores do Estoril escreveram ontem nas redes sociais sobre os problemas que este jovem atravessava.

Contudo, a Polícia de Segurança Pública está a acompanhar o caso e até agora nenhum esclarecimento foi dado.



Diogo, de 22 anos, ficou conhecido na série 'Floribella', onde começou com apenas cinco anos. Seguiu-se a participação em 'Morangos com Açúcar', série juvenil da TVI de grande sucesso.

Diogo em "Floribella"

Participou também na série da RTP 'Mulheres de Abril', em 2014, com Sara Norte, Mariana Monteiro, Ana Bustorff, entre outros.

Desespero em forma de carta

Apesar de ter participado em novelas, séries, ter feito trabalhos como modelo ou dobragens, a carreira de Diogo encontrava-se estagnada.

Em setembro de 2018, o jovem chegou a escrever, no seu perfil do Facebook, uma 'carta de suicídio metafórico', em que revelava a angústia por não ter trabalho.



"Esta é a minha carta de suicídio metafórico. Os motivos são vários, desde a minha trágica história de vida, que teve a sua ascensão e a sua queda (que, se continuar vivo, cairá mais), à minha indecisão/ambiguidade".



O ator, que estudou na Escola de Profissional de Teatro de Cascais, já considerava outros trabalhos, fora da área da representação, mas nem aí teve sucesso.

"Estou em casa, deitado na cama o dia todo a pensar no que fiz, no que não fiz e no que não vou fazer (…) Estou em casa à espera que me respondam de um emprego (…) Mandei o meu currículo para call centers, para ser vigilante, para cafés (…) Não há uma resposta".

O fim da carta é um apelo desesperado. "Sou o Diogo Carmona! Não sou o Cristiano Ronaldo, nem a Cristina Ferreira, mas sou um jovem ator de 21 anos que faz isto desde os 5! Expliquem-me. Como é que isto chegou até aqui? Têm algum plano para mim? Querem-me ver ainda pior? Estão a conseguir".

Guerra aberta com a mãe

A relação de Diogo com a mãe, Patrícia Carmona, é muito atribulada e o jovem chegou a acusá-la publicamente de lhe ter roubado muito dinheiro.

Num texto publicado nas 'stories' do Instagram, Diogo contou a sua versão do que aconteceu com a progenitora.



6

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

“Aos 18 anos foi-me prometido pela minha mãe que iria ter acesso [a uma conta bancária]. Aos 19, quando descobri que a minha mãe me tinha roubado centenas de milhares de euros entrei numa fase depressiva."



O ator afirma que a mãe aproveitou essa fase para “me internar numa ala de psiquiatria (caso eu a pusesse em tribunal, ela ia alegar que eu era maluquinho e que não tinha responsabilidade para gerir o dinheiro)”.

Ficou em casa de amigos e familiares que também acusou de lhe quererem fazer mal. "Hoje os meus avós mostraram que, tal como a minha mãe, também tinham o plano de me deixar na miséria e provocaram voluntariamente uma briga comigo e agrediram-me com um taco de golfe,o skate, entre outros objetos e ligaram para a polícia a dizer que eu é que tinha começado tudo".

Terminou o testemunho com um pedido de ajuda. "Acho que preciso de uma mão amigo que não me queira mal".

Em setembro do ano passado, o ator chegou a ir ao programa 'Queridas manhãs', da SIC, onde falou com Júlia Pinheiro e voltou a acusar a mãe de roubo.

Patrícia Carmona enviou um comunicado ao canal de televisão, onde explicou sobre o quadro clínico do filho.

"O Diogo sabe que tem um problema de saúde. O Diogo tem diagnosticado um distúrbio de personalidade. Está uma reavaliação a decorrer para ver ser é 'borderline' ou transtorno de personalidade paranóico. Aquilo que me acusa em termos de gestão de finanças existem lugares próprios para o fazer, não é na comunicação social, não vou comentar a mentira que está publicada nas redes sociais. Os dados que o Diogo relata não correspondem à verdade".

Segundo o Correio da Manhã, uma das moradoras de São Pedro do Estoril, onde aconteceu o acidente, escreveu nas redes sociais: “A primeira vez que vi o Diogo foi na televisão. Puto giro, desenrascado, cheio de pinta. Mais tarde comecei a vê-lo pelos skate parques deste país. Ontem o Diogo quis pôr termo à vida numa linha de comboio… hoje o Diogo tem menos uma perna".

Ainda em recuperação, e prestes a encarar a nova realidade motora - sem o pé direito - o jovem não vai mais praticar uma das atividades que mais lhe dava prazer: o skate.