Se receber chamadas de números luxemburgueses que não conhece, o melhor é não atender e não devolver o telefonema. Pode estar a ser vítima de um esquema de burla.

Radio Latina 2 min.

Atenção aos números de telefone luxemburgueses falsos

Depois das chamadas internacionais de números desconhecidos, as chamadas de números nacionais “falsos”. É desta forma [de “falsos”] que a Polícia Grã-Ducal, questionada pela Rádio Latina, descreve certos números de telefone fixos ou móveis que têm contactado alguns residentes. O remetente fala em inglês ou em francês. É uma mensagem gravada. Nalguns casos, um homem identifica-se como sendo um polícia. Noutros, uma mulher diz representar uma entidade bancária ou até o Ministério Público.



À Rádio Latina, fonte da direção de comunicação da Políca Grã-Ducal diz ter conhecimento destes casos. “Várias pessoas sinalizaram recentemente [à Polícia] terem sido contactadas por números luxemburgueses fixos e móveis que desconheciam. Quando a chamada é atendida, ouve-se uma voz [gravada] a falar em inglês”.

Sobre o esquema em causa, a Polícia não divulga pormenores, já que “as burlas por telefone podem tomar várias formas”. Mas esclarece que “os objetivos dos burlões são sempre os mesmos:

1. obter dados confidenciais, como números de cartões de crédito 2. incitar as vítimas a efetuar pagamentos 3. incitar a chamadas de telefone com valor acrescentado.

Questionado sobre se as autoridades policiais estão em contacto com as operadoras do país para bloquear esses números fraudulentos, o funcionário do departamento de comunicação da Polícia explica que

em causa “não estão necessariamente números de telefone reais”, mas números “falsos”. Trata-se, ao que tudo indica, de “números gerados automaticamente, que mudam em permanência”.

Quanto a quantificar as denúncias sobre este tipo de esquema, a Polícia “não dispõe de estatísticas específicas porque não distingue este tipo de burla e de outros esquemas fraudulentos”.

A Polícia deixa ainda algumas recomendações para que ninguém caia em esquemas de burlas telefónicas:

a) nunca revele informações pessoais por telefone b) não responda a eventuais exigências ou ameaças c) em caso de chamada suspeita, verifique a fatura de telefone e apresente queixa à Polícia. Um passo essencial para compensar eventuais prejuízos d) se tem a certeza que a chamada é fraudulenta, não atenda nem desligue para os burlões pensarem que o seu número de telefone não está atribuído e) nunca devolva uma chamada de números internacionais que desconhece f) se constatar que se trata de uma burla, bloqueie o número do remetente no seu telefone.

Manuela Pereira