ASTI reclama regularização de estrangeiros para combater formas de violência contra mulheres

No dia em que se assinala a Jornada Internacional das Mulheres, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes lembra a situação precária de várias mulheres imigrantes no Luxemburgo.

No dia em que se assinala a Jornada Internacional das Mulheres, a Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI, no acrónimo francês) lembra a situação precária de várias mulheres imigrantes no Luxemburgo.

A ASTI denuncia em comunicado que vários imigrantes, sobretudo mulheres, vivem em clandestinidade jurídica, social e económica. Estando em situação irregular, sem acesso a uma morada legal e com trabalhos sem contrato, estas pessoas ficam mais expostas à exploração laboral e a todas as formas de violência.



Como solução, a associação de defesa dos trabalhadores imigrantes exige uma autorização de residência para todas as pessoas que vivem e trabalham no Luxemburgo.

Para a ASTI, regularizar as pessoas em situação administrativa irregular é uma forma de combater a violência contra a exploração laboral das mulheres, o tráfico de seres humanos, a exploração sexual de mulheres e contra a precariedade e o desalojamento das mulheres migrantes.

"No Luxemburgo, nem todas as mulheres têm o mesmo nível de proteção quando são vítimas de violência"

Da sua experiência no terreno, a ASTI afirma que quase todas as pessoas em situação irregular são exploradas no seu trabalho, com um salário abaixo do mínimo social e sem cumprimento do Código do Trabalho.

Entre essas pessoas, as mulheres são consideradas "um grupo de especial preocupação" para a ASTI, uma vez que estão particularmente em risco quando são vítimas de violência, doméstica ou outra.

Mesmo quando se apresentam à polícia, a ASTI refere que é muito difícil acionar os mecanismos habituais de proteção das mulheres devido à sua permanência irregular. Por outras palavras, os responsáveis do organismo denunciam que "no Luxemburgo, nem todas as mulheres têm direito ao mesmo nível de proteção quando são vítimas de violência". No caso das mulheres imigrantes em situação irregular, "são muitas vezes deixadas à sua sorte".

Entre as pessoas em situação irregular estão os casos de quem viu o seu pedido de asilo rejeitado, as pessoas que perderam o direito de residência na sequência de uma alteração da sua situação (divórcio, perda de emprego, fim dos estudos, etc.) e pessoas que inicialmente chegaram ao Grão-Ducado como turistas, mas que continuam a viver e a trabalhar no país.

Algumas dessas pessoas têm os filhos na escola, apesar de não terem direito a prestações sociais, como o subsídio de desemprego, REVIS, prestações familiares ou cobertura de saúde. Mais uma razão apresentada pela ASTI para a regularização destas pessoas.

