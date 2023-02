As eleições comunais de 11 de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo sem discriminação em termos de participação para votantes, depois da abolição da cláusula de residência de cinco anos para os estrangeiros.

Comunais 2023

ASTI. Eleições de junho serão as primeiras sem discriminação entre residentes votantes

As eleições comunais de 11 de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo sem discriminação em termos de participação para votantes, depois da abolição da cláusula de residência de cinco anos para os estrangeiros.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Uma alteração na lei eleitoral há muito reivindicada pela Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI, no acrónimo francês). Com os olhos postos no futuro, a ASTI propõe aos partidos políticos que recentrem o debate e a sua ação no “viver juntos”.



Ouvido pela Rádio Latina, o diretor político da ASTI, Sérgio Ferreira, propõe a "institucionalização de uma cultura de acolhimento dentro das comunas", que inclua a proposta de inscrição nos cadernos eleitorais.

Sérgio Ferreira desafia ainda as comunas a acompanhar a evolução dos tempos e a dar respostas proativas aos novos desafios da imigração.

Além do apelo aos partidos e às comunas para promoverem o recenseamento eleitoral, a ASTI pede também um esforço dos residentes estrangeiros para que se inscrevam nos cadernos eleitorais e façam valer os seus interesses e as suas necessidades.

O prazo de inscrição para votar nas eleições comunais termina no dia 17 de abril, ou seja, 55 dias antes das eleições, agendadas para 11 de junho.

Artigo: Henrique de Burgo | Foto: Lex Kleren