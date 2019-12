Decoradas com tesouras e canivetes ou com objetos de luxo no valor de 12 milhões de euros, eis algumas das árvore mais insólitas deste Natal.

As árvores de Natal mais excêntricas de 2019

Todos os Natais as decorações da quadra dão azo a comparações e disputas sobre quais são as mais belas e sumptuosas do mundo e quais as cidades que mais se esmeram, pelo globo fora, para conquistar um lugar no pódio.

Contudo, em muitos locais é a criatividade que manda e na hora de decorar ou criar as respetivas árvores de Natal o resultado mostra-se alheio a competições, mas nem por isso deixa de causar espanto e olhares curiosos, pela sua originalidade ou excentricidade.

Este ano, uma das árvores que mais deu que falar foi a do Kempinski Hotel Bahía, em Málaga, Espanha, por ser considerada a mais cara do mundo.

Instalada no lobby do hotel e com cerca de três metros e meio de altura, foi avaliada em 12 milhões de euros, devido aos ornamentos de luxo com que foi enfeitada.

Decorada com pedras preciosas e diamantes de marcas como Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels e Chanel, a árvore foi criada pelo designer Debbie Wingham e pela Art Deco e pode ser vista até 6 de janeiro.

Menos luxuosa, porém igualmente impactante, é a árvore que o aeroporto de Vilnius, na Lituânia, construiu a partir de objetos apreendidos aos passageiros, como facas, tesouras, canivetes, isqueiros ou balas e cartuchos.



Com metro e meio de altura, esta original árvore de Natal pretende passar "uma mensagem educativa sobre a importância da segurança na aviação", segundo referiu um porta-voz do aeroporto, citado pela BBC.

Na localidade piscatória escocesa de Ullapool a árvore é feita de cestos de pesca. Uma tradição que começou em 2016 e que todos os anos conquista novos admiradores, sobretudo pela beleza que a estrutura ganha quando fica iluminada.

Já em Trivento, Itália, a árvore de croché, criada em 2018, voltou a tomar conta das ruas da localidade este ano. Tem cerca de seis metros de altura e é feita de 1300 quadrados de croché.

Dos Estados Unidos da América chegam também vários exemplos de originalidade, da árvore erguida sobre barris de cerveja, em Nova Iorque, à escultura de areia gigante, em West Palm Beach, na Florida.

Veja na galeria, abaixo, algumas das árvores mais excêntricas deste Natal.

