O momento é de alegria na família grã-ducal.

Radio Latina 5

As primeiras imagens do príncipe François

O momento é de alegria na família grã-ducal.

A família grã-ducal apresentou esta quarta-feira as primeiras imagens do príncipe François, segundo filho dos Grão-Duques Herdeiros, Guillaume e Stéphanie.

5 Foto: © Céline Maia – StudioByC

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: © Céline Maia – StudioByC Foto: © Céline Maia – StudioByC Foto: © Céline Maia – StudioByC Foto: © Céline Maia – StudioByC Foto: © Céline Maia – StudioByC





Esta manhã, a Corte Grã-Ducal já tinha divulgado um vídeo com o Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, a comentar a reação do príncipe Charles, primeiro filho, ao nascimento do irmão e ainda a visita dos avós à maternidade onde nasceu, na segunda-feira.



Sobre Stéphanie, Guillaume disse que "o parto correu muito bem" e que a grã-duquesa herdeira está bem.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento