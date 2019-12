O espírito de Natal já está por todo o lado e há músicas que se repetem todos os anos. Mas também há novidades frescas para juntar ou renovar totalmente a a banda-sonora. Oiça as novas canções aqui.

As novas músicas de Natal para quem já não consegue ouvir os clássicos

Há quem nunca se farte dos clássicos musicais de Natal. Prova disso são os três recordes do Guiness que o tema 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, bateu recentemente, voltando a figurar entre as músicas mais rodadas e a conquistar vários tops.

E se há os saudosistas que voltam todos os anos aos temas antigos e conhecidos da época natalícia, há também quem já não suporte ouvi-los repetidamente, quadra após quadra.

Mas não faltam candidatos a substitutos, acabadinhos de chegar às playlists. A MTV juntou algumas das canções natalícias de 2019 que podem ajudar a renovar completamente o leque de canções sem perder o espírito, ou, simplesmente, a virar o disco para lá dos clássicos obrigatórios.

Da pop dos Jonas Brothers ao dueto jazzy de Idina Menzel e Ariana Grande, passando pela sonoridade natalícia com batida de dança de Alessia Cara, pelo regresso de Emma Bunton, das Spice Girls, ou por novas versões de clássicos, são várias as novidades para celebrar com música as festividades que agora começam.

Eis algumas das novas canções para juntar à banda sonora deste Natal:

1) Jonas Brothers - Like It's Christmas

2) Idina Menzel com Ariana Grande - A Hand For Mrs. Claus

3) Alessia Cara - Make It To Christmas





4) Emma Bunton - Coming Home for Christmas

5) John Legend com Kelly Clarkson - Baby, It's Cold Outside





6) Kelly Rowland - Love You More at Christmas Time

AT