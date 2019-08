O elenco conta com Emma Watson, Saoirse Ronan, Laura Dern e Meryl Streep.

"As Mulherzinhas". Nova adaptação do livro já tem trailer

Lançado em 1869, "Little Women" ("As Mulherzinhas"), o romance de Louisa May Alcott, tornou-se um clássico da literatura e ganha agora uma nova adaptação ao cinema.

O filme foi realizado por Greta Gerwig e conta a história de quatro irmãs March - Meg, Amy, Beth e Jo - que seguem caminhos diferentes durante os anos da Guerra Civil Americana.

Em 1994, o livro foi adaptado, pela primeira vez, para o cinema e protagonizado por Susan Sarandon, Winona Ryder, Kirsten Dunst e Gabriel Byrne.

A estreia do filme está prevista para 30 de janeiro de 2020.