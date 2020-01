O apresentador de televisão que é próximo dos Grão-Duques saiu em defesa de Maria Teresa sobre as notícias do Relatório Waringo

As críticas à Grã-Duquesa são "muito machistas”, diz Stéphane Bern

O apresentador de televisão que é próximo dos Grão-Duques saiu em defesa de Maria Teresa sobre as notícias do Relatório Waringo

Stéphane Bern declara que o Grão-Duque é um “verdadeiro cavalheiro” que saiu em defesa da mulher, após a imprensa ter escrito que a Grã-Duquesa tinha uma personalidade “controladora” em relação ao pessoal da corte, de acordo com os resultados do Relatório Waringo. Uma auditoria que foi pedida pelo primeiro-ministro no ano passado sobre as finanças e gestão de recursos humanos da corte.



“Este relatório é como uma montanha que está prestes a dar à luz um rato”, declarou à RTL este jornalista, especialista em realeza, garantindo que “ninguém o viu”. “Posso dizer-lhe que em nenhum momento do relatório a Grã-Duquesa Maria Teresa está implicada”, assegura.

Grão-Duque reage a relatório polémico e defende Maria Teresa Henri escreveu carta em defesa da mulher, a Grã-Duquesa Maria Teresa. "Toda a minha família está a sofrer com isto".

Stéphane Bern considera as notícias publicadas de “muito machistas” e “rudes”.

Grã-Duquesa "tem de fazer tudo"

A “corte precisa de ser modernizada”, vinca em entrevista ao L’Essentiel:“Ela tem de fazer tudo! Como é que ela consegue tratar de tudo sem um diretor de recursos humanos? O Palácio Grão-Ducal só pede uma coisa: modernização”.

E justifica, “o Estado paga aos funcionários mas não recruta o pessoal, por isso faz falta um diretor nesta área”.

Stéphane Bern lembra, na mesma entrevista, o trabalho realizado por Maria Teresa na batalha pelas suas causas sociais: “Ajudou crianças sair da prisão, e também está comprometida com as mulheres. Ela tem lutado pelo seu país durante 39 anos. Em 35 anos, nunca a ouvi dizer nada desagradável”.

Sobre a possibilidade do Grão-Duque Henri abdicar, Stéphane Bern garante que tal está fora de questão.

O relatório já foi entregue ao primeiro-ministro que o irá divulgar aos deputados e ao país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.