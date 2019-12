Na tabela, surgem artistas como Ed Sheeran, Shawn Mendes e Camila Cabello ou Ava Max, entre outros.

Radio Latina 10

As 10 músicas que os luxemburgueses mais ouviram no Spotify em 2019

Na tabela, surgem artistas como Ed Sheeran, Shawn Mendes e Camila Cabello ou Ava Max, entre outros.

O ano está a chegar ao fim e é altura de o passar em revista, fazendo uma retrospetiva das músicas mais ouvidas nos últimos 12 meses.

O Spotify reuniu os 50 temas que os habitantes do Grão-Ducado mais ouviram na plataforma de streaming, ao longo do ano. No topo da tabela, surgem artistas como Ed Sheeran, Shawn Mendes e Camila Cabello ou Ava Max, entre outros.

Estas foram as 10 canções mais escutadas no Spotify, com os respetivos vídeos, que fazem o top do top no Luxemburgo:

1) Ed Sheeran - Beautiful People (feat. Khalid)

2) Ava Max - So Am I



3) Ali Gatie - It's You

4) Rossy - It is You

5) Lofi Radiance - Outside the Window

6) Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

7) Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

8) Charli XCX & Christine and the Queens - Gone

9) Alec Benjamin - Let Me Down Slowly

10) Alex Germys - Don't Wanna Lie

Veja aqui as restantes 40 músicas que completam a lista dos 50 temas mais ouvidos no Spotify, no Luxemburgo, em 2019.

AT