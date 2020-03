Cozinhar como ele cozinha é arte!

Artes e Artistas convida Fabrizio Annicchiarico, o mestre da culinária no Regresso a Casa!

Durante esta "estadia" em casa...Lembrei-me de entrevistar para o Regresso a Casa, artistas que, agora, também em casa, continuam a proporcionar-nos momentos inesquecíveis, quer no plano cultural ( p. ex: Serge Tonnar, com concertos ao vivo, online), no plano educacional ( p.ex: Luís Pedro Coelho, com salas de aulas virtuais) e agora, por ex., no plano da culinária (c/ receitas e preparação de pratos deliciosos, via streaming, na página Facebook do chefe!

É obra, é arte e é uma iniciativa de Fabrizio Annicchiarico!!👏Senhoras e Senhores, não percam estas aulinhas!! - Aprendemos muito com o Fabrizzio!

Já de colher de avental?

Vamos ouvir o que nos conta o grande mestre da culinária, Fabrizio Annicchiarico! Assista aqui, à entrevista via Skype :-)

